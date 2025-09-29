Wygrane Samborskiego i Jakubiec w Danish Junior Open
W miejcowości Herlev rozegrany został międzynarodowy turniej squasha - Danish Junior Open 2025, w którym wzięło kilku zawodników naszego klubu.
Anna Jakubiec wygrała w kat. U-15, Jan Samborski z kolei był najlepszy w kat. U-19. Nadia Budzik zajęła 3. miejsce w kat. U-15.
W kat. U-13 Mateusz Paluchowski zajął 14. miejsce, Mateusz Łukawski był 16. W kat. U-17 Filip Zasadzki zajął 13. miejsce, a Wiktor Paluchowski 15.
Wyniki legionistów:
U-13:
Mateusz Paluchowski - Stepan Holman 0-3 (11-13, 5-11, 9-11)
Mateusz Paluchowski - Ivan Horbunov 1-3 (4-11, 12-10, 4-11, 4-11)
Mateusz Paluchowski - Mateusz Łukawski 3-0 (11-3, 11-8, 11-6)
Mateusz Paluchowski - Josh Archer 0-3 (7-11, 9-11, 4-11)
Mateusz Łukawski - Jack Liu 3-0 (11-1, 11-6, 11-4)
Mateusz Łukawski - Ailong Chen 0-3 (5-11, 4-11, 8-11)
Mateusz Łukawski - Hussain Alkhwaildi 0-3 (9-11, 7-11, 1-11)
Mateusz Łukawski - Mateusz Paluchowski 0-3 (3-11, 8-11, 6-11)
Mateusz Łukawski - Lukas Mahoney 3-1 (11-5, 11-9, 8-11, 12-10)
U-15:
Anna Jakubiec - Lara Berntsen 3-0 (11-3, 11-4, 11-2)
Anna Jakubiec - Hania Górecka 3-0 (11-7, 11-8, 11-1)
Anna Jakubiec - Nadia Budzik 3-0 (11-7, 11-4, 11-4)
Finał: Anna Jakubiec - Naomi Wiegenfeld 3-0 (12-10, 11-6, 11-7)
Nadia Budzik - Inga Borgstrom 3-0 (11-0, 11-0, 11-1)
Nadia Budzik - Naomi Wiegenfeld 0-3 (2-11, 3-11, 4-11)
Nadia Budzik - Antonina Piotrowicz 3-1 (11-4, 8-11, 15-13, 11-9)
Nadia Budzik - Anna Jakubiec 0-3 (7-11, 4-11, 4-11)
O 3. miejsce: Nadia Budzik - Maya Fetisova 3-1 (12-14, 11-7, 15-13, 11-6)
U-17:
Filip Zasadzki - Jonas Alraek 3-1 (11-5, 11-2, 9-11, 11-2)
Filip Zasadzki - Gustavo Cruz 0-3 (3-11, 8-11, 9-11)
Filip Zasadzki - Vince Czako 1-3 (14-12, 4-11, 2-11, 4-11)
Filip Zasadzki - Wiktor Paluchowski 3-2 (13-11, 11-13, 9-11, 11-7, 11-6)
Filip Zasadzki - Levi Visser ret.
Wiktor Paluchowski - Kai Shasteen 3-1 (11-6, 11-4, 6-11, 11-2)
Wiktor Paluchowski - Rohan Roy 0-3 (3-11, 2-11, 2-11)
Wiktor Paluchowski - Sascha Steps 1-3 (9-11, 9-11, 13-11, 7-11)
Wiktor Paluchowski - Filip Zasadzki 2-3 (11-13, 13-11, 11-9, 7-11, 6-11)
Wiktor Paluchowski - Antoni Zdrojewski 3-2 (11-8, 7-11, 5-11, 11-8, 11-8)
U-19:
Jan Samborski - Moosa Ahmad 3-0 (11-4, 11-7, 11-5)
Jan Samborski - Corentin Boniver 3-1 (11-4, 11-3, 10-12, 11-9)
Jan Samborski - Elad Robenshtok 3-0 (11-8, 11-4, 11-7)
Jan Samborski - Robert Lindner 3-1 (12-10, 3-11, 12-10, 11-8)
Finał: Jan Samborski - Mohammed Alnasfan 3-2 (11-8, 8-11, 10-12, 11-9, 11-1)
