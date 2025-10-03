Termin meczu PP z Pogonią
Ustalono dokładny termin meczu 1/16 finału Pucharu Polski, w którym Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 października o godz. 21:00.
Terminy najbliższych meczów Legii:
05.10. (ND) g. 20:15 Górnik Zabrze - Legia Warszawa
19.10. (ND) g. 17:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa
23.10. (CZ) g. 18:45 LK: Szachtar Donieck - Legia Warszawa
26.10. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Lech Poznań
30.10. (CZ) g. 21:00 PP: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
02.11. (ND) g. 20:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa
06.11. (CZ) g. 18:45 LK: NK Celje - Legia Warszawa
09.11. (ND) Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza
27.11. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga
11.12. (CZ) g. 18:45 LK: FC Noah Erywań - Legia Warszawa
14.12. (ND) Legia Warszawa - Piast Gliwice
18.12. (CZ) g. 21:00 LK: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC
Terminarze w działach:
Terminarz Legii
Terminarz Ekstraklasy
Terminarz Pucharu Polski
Terminarz Ligi Konferencji
Relacje z meczów
W Kalendarzu Legionisty
Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.
Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:
- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii
- mecze reprezentacji Polski
- nawigację do lokalizacji meczu
Decydujcie, co chcecie widzieć!
Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.
Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!
Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.
