Relacja z trybun: Odpoczynek był za krótki...

Wyjazd na Górny Śląsk rozpoczęliśmy około godziny 14:00, kiedy pociąg specjalny ruszał z dworca Warszawa Gdańska. Jako że nie dało się zamówić odpowiednio dużego składu (nasz miał 11 wagonów), równocześnie w kierunku Zabrza ruszyły cztery autokary z legionistami. Trasa przebiegała bardzo sprawnie i ok. 17:45, na 2,5h przed meczem, wysiedliśmy na stacji w Zabrzu, witani przez zabrskich gapiów, którzy specjalnie wyszli z kopalni, by tylko zza pleców policji, napinać się w naszym kierunku. Trzeba docenić to poświęcenie.

Dopiero od początku obecnego sezonu w Zabrzu ponownie wpuszczają przyjezdnych do "klatki", choć na czwartej trybunie niedostępna jest wciąż dolna kondygnacja (strefy VIP), gdzie brakuje krzesełek. Dlatego też, frekwencja na meczu nie była jeszcze optymalna, bo zapewne przy naszej kolejnej wizycie, Górnik przekroczy już 30 tys. Jak wiadomo bowiem Legia przyciąga kibiców w całej Polsce. Na ten mecz w Zabrzu bilety rozchodziły się w ekspresowym tempie i ok. 25 tys. wejściówek rozeszło się już na tydzień przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Ostatecznie na trybunach pojawiło się 26,5 tys. fanów. W tym 1408 kibiców z Łazienkowskiej.

Trzy dni po domowym meczu z Samsunsporem udaliśmy się do Zabrza na mecz z Górnikiem. To pierwsza nasza wizyta na tym stadionie po blisko czteroletniej przerwie - ostatnio byliśmy tutaj 21 listopada 2021 roku. Później rozpoczęto budowę czwartej trybuny i na ten czas zamknięto sektor gości.

