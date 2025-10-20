Wyniki 12. kolejki Ekstraklasy. Fatalna seria Legii trwa
Za nami 12. kolejka Ekstraklasy. Na początek Motor przegrał u siebie z GKS-em, a Widzew pokonał Radomiaka. W sobotę Górnik zremisował na wyjeździe z Koroną i tę wpadkę wykorzystała Jagiellonia, która wysoko ograła Arkę. Wieczorem Cracovia pewnie wygrała z Rakowem. W niedzielę Legia przegrała w Lubinie i kontynuuje serię porażek. Remisem natomiast zakończył się bardzo ciekawy mecz pomiędzy Lechem i Pogonią.
12. kolejka:
Motor Lublin 2-5 GKS Katowice
Widzew Łódź 3-2 Radomiak Radom
Korona Kielce 1-1 Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok 4-0 Arka Gdynia
Cracovia 2-0 Raków Częstochowa
Piast Gliwice 1-2 Lechia Gdańsk
Lech Poznań 2-2 Pogoń Szczecin
Zagłębie Lubin 3-1 Legia Warszawa
Wisła Płock 3-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
