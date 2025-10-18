Rezerwy

III liga: Ząbkovia Ząbki 1-3 Legia II Warszawa. Lider pokonany!

Sobota, 18 października 2025 r. 16:52 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 13. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z liderem, Ząbkovią Ząbki 3-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 25 października z GKS-em Wikielec. W meczu wystąpił Gabriel Kobylak.





W 8. minucie niecelny strzał z dystansu oddał Mateusz Możdżeń. W 15. minucie dobre podanie od Adama Ryczkowskiego otrzymał Cyprian Pchełka, uderzył po ziemi na bramkę, piłka minęła dwóch obrońców i wpadła do siatki. W 30. minucie gospodarze mieli chyba najgroźniejszą sytuację, jednak po świetnym wstrzeleniu Mazurczaka w pole karne do piłki nie doszedł Mateusz Augustyniak. W 37. minucie bramkę zdobył Samuel Sarudi, który zbiegł na lewą stronę i z linii pola karnego posłał piłkę w samo okienko.





W 54. minucie dobrze zza pola karnego uderzył Jakub Przywódzki, ale piłka przeleciała minimalnie nad poprzeczką. 6 minut później Sarudi stanął przed świetną okazją, był sam przed bramkarzem, ale potknął się na piłce. W 64. minucie Dawid Kiedrowicz powinien uderzać na bramkę, ale zdecydował się wyłożyć do kolei i piłkę przejął zawodnik Ząbkovii. Minutę później powinien być rzut karny dla Legii, najpierw sędzia wskazał na rzut rożny, ale po konsultacji z arbitrem liniowym zmienił decyzję i podyktował "jedenastkę". Adam Ryczkowski podszedł do piłki i pewnie posłał ją do bramki. W 89. minucie Mateusz Augustyniak wygrał pojedynek z Janem Leszczyńskim i głową zdobył bramkę na 1-3.





III liga: Ząbkovia Ząbki 1-3 (0-2) Legia II Warszawa

0-1 - 15' Cyprian Pchełka

0-2 - 37' Samuel Sarudi

0-3 - 67' Adam Ryczkowski (k)

1-3 - 89' Mateusz Augustyniak









Ząbkovia (skład wyjściowy): 12. Filip Adamczyk, 4. Jakub Przywódzki, 5. Rafał Mazurczak, 7. Oskar Wojtysiak, 9. Mateusz Augustyniak, 11. Karol Pierzchalski, 14. Piotr Sonnenberg, 16. Bartosz Lelito, 17. Maciej Kencel, 24. Paweł Czułowski, 27. Stanisław Muniak





żółte kartki: Czułowski - Pchełka





Tabela, wyniki i terminarz III ligi

