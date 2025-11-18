Biblioteka legionisty: Zawód: Trener (326)

"Jak to jest być trenerem na najwyższym poziomie w Polsce? Jak to jest zarządzać szatnią pełną ludzi o ogromnym ego, kipiących od ambicji? Jak to jest pracować z polskimi działaczami? I przede wszystkim: jak czuje się człowiek, od którego prawie każdy kibic wie lepiej, jak powinien pracować? Zawód: trener to tylko pozornie książka o sporcie. Tak naprawdę to raczej opowieść o emocjach, psychologii, presji, pracoholizmie i kosztach, jakie ponoszą ludzie znajdujący się w świetle reflektorów. Ci, którzy częściej są krytykowani niż chwaleni, których zwalnia się częściej niż w jakimkolwiek innym zawodzie" - w taki sposób książkę Szymona Ratajczaka, zatytułowaną "Zawód: Trener" reklamuje wydawnictwo SQN.

REKLAMA

W ponad 350-stronicowej publikacji znajdziemy wypowiedzi na różne tematy wielu trenerów, nie tylko związanych z piłką nożną. Wypowiadają się m.in. Marek Papszun, Jan Urban, Jacek Magiera, Leszek Ojrzyński, Maciej Bartoszek, Robert Podoliński, Dariusz Banasik, Tałant Dujszebajew, Marcin Lijewski, Ireneusz Mamrot czy Dawid Szulczek. Szkoleniowcy mówią m.in. o stresie, zwolnieniach z pracy, wyrzeczeniach ze strony ich rodzin. Materiał podzielony jest tematycznie i w każdym z nich znajdują się wypowiedzi poszczególnych trenerów. Oczywiście nie brakuje legijnych wątków.









"Nieraz trenera zwalnia się bez żadnego planu, bez wizji, kto ma za niego przyjść. Potem rozmawia się z siedmioma szkoleniowcami, a każdy preferuje inną piłkę. Ja już po prostu zaakceptowałem, że tak jest, pogodziłem się z tym. Zwroty akcji to codzienność w tym zawodzie. Tak było na przykład ze mną i z Legią w sezonie 2021/22, gdy już prawie zostałem trenerem, a ostatecznie wybrano Aleksandara Vukovicia" - mówi Leszek Ojrzyński.



"W 2007 roku, kilka miesięcy przed objęciem Legii Warszawa, miałem propozycję z Wisły Kraków. W tamtym czasie była to ekstraklasowa potęga. Dodatkowo jestem z Jaworzna, więc miałem tam rzut beretem. Ale się nie dogadaliśmy. Nie chodziło o kasę, bo miałem dostać tyle, ile chciałem, lecz o zasady. W umowie miał być trzymiesięczny okres wypowiedzenia. (...) Za chwilę zgłosiła się Legia i wszystko potoczyło się tak, jak miało" - mówi Jan Urban.



Jacek Magiera opowiada m.in. jak został zwolniony z pracy przy Łazienkowskiej: "Gdy wychodziłem z gabinetu Dariusza Mioduskiego po tym, jak oznajmił mi, że kończymy współpracę w Legii Warszawa, miałem wrażenie, że zarówno prezes, jak i ci, którzy mu wtedy doradzali, działali w myśl zasady: 'Zróbmy to jak najszybciej, zanim sami dojdziemy do wniosku, że to zły pomysł'. (...) To w ogóle był trudny moment dla Legii. Zmiana właściciela, w pewnym momencie brakowało osób decyzyjnych, nie było wiadomo, kto odpowiada za transfery, i tak dalej. Dzień przed zwolnieniem dostałem wieczorem SMS-a od prezesa z pytaniem, czy moglibyśmy się spotkać w jego gabinecie następnego dnia o ósmej rano. Moje zwolnienie to był szok dla wszystkich w klubie i środowisku piłkarskim".



O zwolnieniu z Legii opowiada także Jan Urban. "Zwolnienie z Legii Warszawa pod koniec 2013 roku, gdy byliśmy mistrzami Polski, liderem Ekstraklasy i graliśmy w fazie grupowej Ligi Europy, bardzo mnie zabolało. Moim zdaniem w klubie było nieźle sportowo i finansowo. (...) Mam niedosyt, bo czuję, że sam dokończyłbym dzieła. Nie rozumiałem, czemu potrzebna była zmiana. Nie raz pytałem prezesa Bogusława Leśnodorskiego: 'No i co, naprawdę musiałeś mnie zwalniać?'. Ale on też wtedy zaczynał, uczył się. Może mając więcej doświadczenia, podjąłby inną decyzję" - mówi Urban. "Mogę być najlepszym trenerem, być na pierwszym miejscu i mimo wszystko stracić pracę, jak Janek Urban, gdy był zwalniany z Legii Warszawa. Mam to wkalkulowane w zawód" - mówi Dariusz Banasik, który w naszym klubie również spędził dobrych kilka lat.



Dzięki temu, że wypowiedzi trenerów przeplatane są tematycznie, publikację czyta się o wiele łatwiej i ciekawiej, aniżeli gdyby każdy kolejny rozdział poświęcony był danemu szkoleniowcowi.



Tytuł: Zawód: Trener

Autor: Szymon Ratajczak

Wydawnictwo: SQN

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 352

Cena: 49,99 zł (ebook: 42,99 zł)



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.







