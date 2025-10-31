Termin meczu z Motorem

Piątek, 31 października 2025 r.

Ustalono terminarz 17. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Motorem Lublin. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 1 grudnia o godz. 19:00.





Terminy najbliższych meczów Legii:

02.11. (ND) g. 20:15 Widzew Łódź - Legia Warszawa

06.11. (CZ) g. 18:45 LK: NK Celje - Legia Warszawa

09.11. (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

22.11. (SO) g. 20:15 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

27.11. (CZ) g. 21:00 Legia Warszawa - Sparta Praga

01.12. (PN) g. 19:00 Motor Lublin - Legia Warszawa

11.12. (CZ) g. 18:45 LK: FC Noah Erywań - Legia Warszawa

14.12. (ND) Legia Warszawa - Piast Gliwice

18.12. (CZ) g. 21:00 LK: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC





