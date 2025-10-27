13. kolejka Ekstraklasy. Legia dziesiąta

Za nami 13. kolejka Ekstraklasy. W piątek Bruk-Bet zremisował z Zagłębiem. Z kolei Motor wygrał z Widzewem aż 3-0. W sobotę trzy zwycięstwa gospodarzy: Arka wygrała Piastem, Pogoń pokonała Cracovię, a GKS ograł Koronę. W niedzielnym hicie kolejki padł bezbramkowy remis. Górnik wygrał z Jagiellonią i wrócił na pierwsze miejsce w tabeli. W poniedziałek Radomiak zremisował z Wisła Płock.

Andre as - 41 minut temu, *.play.pl Moim zdaniem w naszym meczu też sędzia gubił się w kilku sytuacjach. odpowiedz

Wolfik - 8 godzin temu, *.play.pl "Popis" Frankowskiego i całego zespołu sędziowskiego spowodował, że nawet to środowisko się "ruszyło". Swoją drogą Frankowski musiał odwalić mega "wielbłąda" żeby go w końcu odsunęli. A powinno to nastąpić już dawno. odpowiedz

Arek - 17 minut temu, *.tpnet.pl @Wolfik: jego już dawno powinni wyp...lić dyscyplinarnie, jakto kiedyś mawiał klasyk. odpowiedz

dno dna - 21 godzin temu, *.play.pl Legia idzie na miszcza!! odpowiedz

rob bandit - 26.10.2025 / 20:03, *.com.pl widzew wysoko???to tylko trzy do zera... kiedyś dostał 06 od eintrachtu...widzew 06 zgloś się... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Rafał - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @rob bandit:Tak dla ścisłości Widzew przegrał z Eintrachtem Frankfurt 0:9. odpowiedz

rob bandit - 8 godzin temu, *.com.pl @Rafał: masz rację, mój błąd....korekta 0:9.... odpowiedz

Legia - 26.10.2025 / 19:32, *.31.17 Frankowski nie lubi Jagi (bo Jagi nikt nie lubi ...) kompromitacja , jeżeli chodzi o sędziowanie meczu z Górnikiem. Ciekawe czy będzie w niedalekiej przyszłości sędziował jakikolwiek mecz Legii . odpowiedz

Wolfik - 8 godzin temu, *.play.pl @Legia: Na razie wpadnie do "zamrażarki". I mam nadzieję, że tam zostanie długo. Najlepiej, by zajął się czymś innym. Jest tyle ciekawych zajęć... odpowiedz

Wolfik - 26.10.2025 / 14:59, *.play.pl Po pierwszych meczach kilku różnych "znawców" jarało się Widzewem (który miał grać nawet o podium), Piastem (bo niby to miał ładnie grać pod wodzą super trenera) czy Cracovią. Tymczasem rzeczywistość okazała się zgoła odmienna...

Na razie największym zaskoczeniem (in plus) jest postawa Lechii, która grając z bagażem ujemnych punktów potrafiła straty odrobić.



Co do dzisiejszego naszego meczu...chciałbym zobaczyć polski skłąd Legii. Bo w tej drużynie to Polacy wiodą prym, a sprowadzeni obcokrajowcy delikatnie mówiąc zawodzą. odpowiedz

Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 18:19, *.orange.pl @Wolfik: Masz rację. Szczególnie dziś Lechia zabłysnęła z tym słabiutkim Rakowem👎 Fajnie jest być mądrym po fakcie. odpowiedz

Wolfik - 26.10.2025 / 21:42, *.play.pl @Mateusz z Gór: O Piaście czy Widzewie pisałem jeszcze w lipcu (można znaleźć). Lechia nie miała nic ugrać w Częstochowie i tak też się stało, chociaż moim zdaniem mecz potoczył się tak, że sfrajerzyli na całego. odpowiedz

Ju(L)ius - 26.10.2025 / 14:21, *.t-mobile.pl Musimy zagrać jak z szachtarem.... mecz wtedy będzie nudny... ale wycisniemy jakieś 1:0.... Po golu..... Kapustki! 🤔🤔

Bo już od dawna nie zagral przyzwoitego meczu i walczy o nowy kontrakt.... 🙂 odpowiedz

Zbycho(L) - 26.10.2025 / 06:53, *.play.pl I jeszcze jedno.

Wiadomo czym się karmi troll.

Nie wchodźmy w polemikę z nimi. odpowiedz

Zbycho(L) - 26.10.2025 / 06:50, *.play.pl Coraz bardziej mnie irytują te wzajemne wycieczki tych króli portali i autorytetów tego forum.😤 Moderator śpi? 🤔 Chcecie się obrzucać 💩, to przekażcie sobie adresy mailowe i róbcie to poza tym forum. Rozumiem "wolność słowa", też zrozumiem jak ktoś komuś (jednostkowo) da prztyczka ale to jest już chore co wyprawiacie. Leczcie się🙏, może jest dla Was jeszcze jakaś szansa odpowiedz

Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 08:26, *.orange.pl @Zbycho(L): Masz całkowitą rację, ale niestety nic się nie da zrobić. To jest forum otwarte, i koszty tego są takie, że jeden frustrat odpisujący sam sobie może zepsuć przyjemność korzystania z forum👎 odpowiedz

Wycior - 26.10.2025 / 12:02, *.vectranet.pl @Zbycho(L): Na szczęście to tylko jeden dewiant, ewentualnie znudzony gówniarz. Nie czytać, olewać i nie odpisywać to kiedyś minie. odpowiedz

Chudy Grubas - 26.10.2025 / 13:37, *.78.174 @Zbycho(L):

Już o tym wspominałem wcześniej, to problem szerszy. Internet i anonimowość, brakuje mi takiej spokojnej merytorycznej wymiany zdań, nawet podszytą szyderą czy jakimś przekleństwem, ale to co się dzieje także i tutaj, powoduje że zwyczajnie nie chce mi się pisać.

Spora część rozmów kończy się pyskówkami i personalnym obrażaniem, irytujące to jest i gówniarskie.

Jestem za tym aby człowiek mógł wyrazić swoje poglądy, nawet skrajne czy głupie, ale może wcale nie jest to zły pomysł aby taki delikwent nie był totalnie anonimowy. Myślę że możliwość identyfikacji takich forumowych rozrabiaków, zakończyłaby te prostackie uprzejmości w 99%. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 25.10.2025 / 23:15, *.110.96 Warto odnotować kolejną porażkę czerwonej latarni ligi - Piasta Gliwice, czyli drużyny o której farmazoniarz e(L)zone pisał jaki to ma świetny styl. Rzeczywiście świetny! odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 25.10.2025 / 15:11, *.orange.pl Trener Molder ewidentnie zmęczony pracą w Piaście i już myślami w Legii. odpowiedz

Arek - 25.10.2025 / 23:14, *.tpnet.pl @Znawca - największy autorytet forum: rozumiem, lekarz pilnie poszukiwany. odpowiedz

Znawca - 25.10.2025 / 13:28, *.interkam.pl Mój harmonogram na dziś: 15: IMT-OFK Belgrad, 17:30 jednocześnie Pogoń-Craxa i Maribor(Fedja Dudić)-Primorie i być może coś wieczorem. odpowiedz

Znawca - 25.10.2025 / 17:08, *.interkam.pl Vasilije Novicić ładuje jak Augustyniak(też def pomocnik)😁.Balsa Popović chyba nie miał szans,ale obaj najlepsi na boisku.

https://youtube.com/shorts/359ZgCW2SLw?si=t7QeXxmy2_bi5_5M odpowiedz

Znawca - 25.10.2025 / 21:08, *.interkam.pl Maribor wygrał 4-0.W 41 min wszedł Karol Borys były zawodnik Śląska i zdobył brameczkę pasóweczķą,a wcześniej mial soczystą poprzekę z lewej nogi.Fedja buduje naszego Polaka.Brawo.Mecz kończył z 5-cioma zawodnikami (17,18,19,20-to latkami) I to jest trener!💪 odpowiedz

Rumcajs - 25.10.2025 / 23:01, *.orange.pl @Znawca: xd odpowiedz

L - 25.10.2025 / 23:51, *.play.pl @Znawca: Ale nikogo to nie obchodzi. Nie smiec tutaj. odpowiedz

Władeczek - 24.10.2025 / 16:54, *.vectranet.pl W niedzielę jedziemy z kur...wskim klubem sportowym łachem posrań jak z furą gnoju faken jego mać! 🤬 odpowiedz

Arek - 25.10.2025 / 00:18, *.tpnet.pl @Władeczek: Ty na jakimś odwyku, czy jak? Nawet o maciorze ze szwagrem nie wspominasz. Faken!🤣 odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 25.10.2025 / 10:52, *.110.79 @Arek: To jakiś oszust podszywacz. Wielu tu takich grasuje. odpowiedz

Sss - 26.10.2025 / 00:01, *.125.70 @Władeczek: Panie Władku na jakim telewizorku? odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 24.10.2025 / 11:08, *.orange.pl Arka Piast w sobotę do obiadu ależ ta piłeczka będzie chodzić👍 odpowiedz

Jano - 24.10.2025 / 10:44, *.orange.pl Ale będzie wpiedrziel, nawet nie będę oglądał bo przykro się na to będzie patrzało, dość mam tych lat upokorzeń w wykonaniu partaczy z Legii odpowiedz

L - 25.10.2025 / 23:52, *.play.pl @Jano: no, czeka nas powazny rywal, ktory dzielnie bronil sie z Gibraltarczykami. Strach sie bac. My co prawda ogralismy na wyjezdzie Szachtara ale to pewnie jakies ogórki. odpowiedz

Pawcio - 24.10.2025 / 09:56, *.vectranet.pl Legia wygra z łachem a jaćka zremisuje albo przegra z hanysami i idziemy na mistrza! odpowiedz

Jano - 24.10.2025 / 10:45, *.orange.pl @Pawcio: Powiedz co pijesz ? Chcę takiego mózgotrzepa :) 😁😁😁😂😂😂 odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.10.2025 / 13:40, *.orange.pl @Jano: A może jednak? Wtedy napiszę: Legia ma patent na amicę. I bedę się bardzo cieszył💪

Szkoda tylko,że tak mało "kibiców" Legii wierzy w ten zespół, ale cóż... odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 24.10.2025 / 13:54, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Amikę, Barnabo. Innych poprawia, a sam kaleczy język polski. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.10.2025 / 14:28, *.orange.pl @Znawca - największy autorytet forum: O tobie, matusz, też piszę małą literą. Ale to nie jest błąd, to tylko zwykły brak szacunku dla trolla👎 odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 24.10.2025 / 14:47, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Barnabo, czy Ty masz problemy również z czytaniem? Taki jesteś cwaniak, jak ktoś napiszę coś z błędem, a sam po polsku odmieniać nie potrafisz. 👎



Dlatego specjalnie dla Ciebie, odmiana słowa Amica przez przypadki:



Mianownik: Amica

Dopełniacz: Amiki

Celownik: Amice

Biernik: Amikę

Narzędnik: Amiką

Miejscownik: Amice

Wołacz: Amiko!



Przeproś teraz tego kolegę, którego wczoraj poprawiałeś, że napisał Szachtar nie po polsku, ośle. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 24.10.2025 / 15:30, *.orange.pl @Znawca - największy autorytet forum: Boli trolla - i dobrze, ma boleć👎 odpowiedz

Mgk - 24.10.2025 / 09:45, *.plus.pl Pompujemy balonik?



Raków wygra, Jaga wygra, a my po męczarniach ledwo remis.



Ps. Obym się mylił odpowiedz

Typer - 25.10.2025 / 23:54, *.play.pl @Mgk:Jaga nie wygra, my wygramy, Rakow tez.



Przyjdz jutro i pogratuluj udanego typowania ;) odpowiedz

Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 12:32, *.orange.pl @Typer: Postawię flaszkę, a nawet zerosiódemkę, jak to się sprawdzi👍💪 odpowiedz

Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 18:17, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Raków już wygrał, baba jaga na razie remisuje, także jest dobrze👍 odpowiedz

Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 19:35, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Drugie trafienie🚀 Oby tak dalej💪 odpowiedz

Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 22:06, *.orange.pl @Mateusz z Gór: No i duda, niestety... odpowiedz

