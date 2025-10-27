fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

13. kolejka Ekstraklasy. Legia dziesiąta

Mishka, źródło: Legionisci.com

Za nami 13. kolejka Ekstraklasy. W piątek Bruk-Bet zremisował z Zagłębiem. Z kolei Motor wygrał z Widzewem aż 3-0. W sobotę trzy zwycięstwa gospodarzy: Arka wygrała Piastem, Pogoń pokonała Cracovię, a GKS ograł Koronę. W niedzielnym hicie kolejki padł bezbramkowy remis. Górnik wygrał z Jagiellonią i wrócił na pierwsze miejsce w tabeli. W poniedziałek Radomiak zremisował z Wisła Płock. 




13. kolejka:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 Zagłębie Lubin

Motor Lublin 3-0 Widzew Łódź

Arka Gdynia 2-1 Piast Gliwice

Pogoń Szczecin 2-1 Cracovia

GKS Katowice 1-0 Korona Kielce

Raków Częstochowa 2-1 Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze 2-1 Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa 0-0 Lech Poznań

Radomiak Radom 1-1 Wisła Płock


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (46)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Andre as - 41 minut temu, *.play.pl

Moim zdaniem w naszym meczu też sędzia gubił się w kilku sytuacjach.

odpowiedz
Wolfik - 8 godzin temu, *.play.pl

"Popis" Frankowskiego i całego zespołu sędziowskiego spowodował, że nawet to środowisko się "ruszyło". Swoją drogą Frankowski musiał odwalić mega "wielbłąda" żeby go w końcu odsunęli. A powinno to nastąpić już dawno.

odpowiedz
Arek - 17 minut temu, *.tpnet.pl

@Wolfik: jego już dawno powinni wyp...lić dyscyplinarnie, jakto kiedyś mawiał klasyk.

odpowiedz
dno dna - 21 godzin temu, *.play.pl

Legia idzie na miszcza!!

odpowiedz
rob bandit - 26.10.2025 / 20:03, *.com.pl

widzew wysoko???to tylko trzy do zera... kiedyś dostał 06 od eintrachtu...widzew 06 zgloś się... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️

odpowiedz
Rafał - 11 godzin temu, *.vectranet.pl

@rob bandit:Tak dla ścisłości Widzew przegrał z Eintrachtem Frankfurt 0:9.

odpowiedz
rob bandit - 8 godzin temu, *.com.pl

@Rafał: masz rację, mój błąd....korekta 0:9....

odpowiedz
Legia - 26.10.2025 / 19:32, *.31.17

Frankowski nie lubi Jagi (bo Jagi nikt nie lubi ...) kompromitacja , jeżeli chodzi o sędziowanie meczu z Górnikiem. Ciekawe czy będzie w niedalekiej przyszłości sędziował jakikolwiek mecz Legii .

odpowiedz
Wolfik - 8 godzin temu, *.play.pl

@Legia: Na razie wpadnie do "zamrażarki". I mam nadzieję, że tam zostanie długo. Najlepiej, by zajął się czymś innym. Jest tyle ciekawych zajęć...

odpowiedz
Wolfik - 26.10.2025 / 14:59, *.play.pl

Po pierwszych meczach kilku różnych "znawców" jarało się Widzewem (który miał grać nawet o podium), Piastem (bo niby to miał ładnie grać pod wodzą super trenera) czy Cracovią. Tymczasem rzeczywistość okazała się zgoła odmienna...
Na razie największym zaskoczeniem (in plus) jest postawa Lechii, która grając z bagażem ujemnych punktów potrafiła straty odrobić.

Co do dzisiejszego naszego meczu...chciałbym zobaczyć polski skłąd Legii. Bo w tej drużynie to Polacy wiodą prym, a sprowadzeni obcokrajowcy delikatnie mówiąc zawodzą.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 18:19, *.orange.pl

@Wolfik: Masz rację. Szczególnie dziś Lechia zabłysnęła z tym słabiutkim Rakowem👎 Fajnie jest być mądrym po fakcie.

odpowiedz
Wolfik - 26.10.2025 / 21:42, *.play.pl

@Mateusz z Gór: O Piaście czy Widzewie pisałem jeszcze w lipcu (można znaleźć). Lechia nie miała nic ugrać w Częstochowie i tak też się stało, chociaż moim zdaniem mecz potoczył się tak, że sfrajerzyli na całego.

odpowiedz
Ju(L)ius - 26.10.2025 / 14:21, *.t-mobile.pl

Musimy zagrać jak z szachtarem.... mecz wtedy będzie nudny... ale wycisniemy jakieś 1:0.... Po golu..... Kapustki! 🤔🤔
Bo już od dawna nie zagral przyzwoitego meczu i walczy o nowy kontrakt.... 🙂

odpowiedz
Zbycho(L) - 26.10.2025 / 06:53, *.play.pl

I jeszcze jedno.
Wiadomo czym się karmi troll.
Nie wchodźmy w polemikę z nimi.

odpowiedz
Zbycho(L) - 26.10.2025 / 06:50, *.play.pl

Coraz bardziej mnie irytują te wzajemne wycieczki tych króli portali i autorytetów tego forum.😤 Moderator śpi? 🤔 Chcecie się obrzucać 💩, to przekażcie sobie adresy mailowe i róbcie to poza tym forum. Rozumiem "wolność słowa", też zrozumiem jak ktoś komuś (jednostkowo) da prztyczka ale to jest już chore co wyprawiacie. Leczcie się🙏, może jest dla Was jeszcze jakaś szansa

odpowiedz
Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 08:26, *.orange.pl

@Zbycho(L): Masz całkowitą rację, ale niestety nic się nie da zrobić. To jest forum otwarte, i koszty tego są takie, że jeden frustrat odpisujący sam sobie może zepsuć przyjemność korzystania z forum👎

odpowiedz
Wycior - 26.10.2025 / 12:02, *.vectranet.pl

@Zbycho(L): Na szczęście to tylko jeden dewiant, ewentualnie znudzony gówniarz. Nie czytać, olewać i nie odpisywać to kiedyś minie.

odpowiedz
Chudy Grubas - 26.10.2025 / 13:37, *.78.174

@Zbycho(L):
Już o tym wspominałem wcześniej, to problem szerszy. Internet i anonimowość, brakuje mi takiej spokojnej merytorycznej wymiany zdań, nawet podszytą szyderą czy jakimś przekleństwem, ale to co się dzieje także i tutaj, powoduje że zwyczajnie nie chce mi się pisać.
Spora część rozmów kończy się pyskówkami i personalnym obrażaniem, irytujące to jest i gówniarskie.
Jestem za tym aby człowiek mógł wyrazić swoje poglądy, nawet skrajne czy głupie, ale może wcale nie jest to zły pomysł aby taki delikwent nie był totalnie anonimowy. Myślę że możliwość identyfikacji takich forumowych rozrabiaków, zakończyłaby te prostackie uprzejmości w 99%.

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 25.10.2025 / 23:15, *.110.96

Warto odnotować kolejną porażkę czerwonej latarni ligi - Piasta Gliwice, czyli drużyny o której farmazoniarz e(L)zone pisał jaki to ma świetny styl. Rzeczywiście świetny!

odpowiedz
Znawca - największy autorytet forum - 25.10.2025 / 15:11, *.orange.pl

Trener Molder ewidentnie zmęczony pracą w Piaście i już myślami w Legii.

odpowiedz
Arek - 25.10.2025 / 23:14, *.tpnet.pl

@Znawca - największy autorytet forum: rozumiem, lekarz pilnie poszukiwany.

odpowiedz
Znawca - 25.10.2025 / 13:28, *.interkam.pl

Mój harmonogram na dziś: 15: IMT-OFK Belgrad, 17:30 jednocześnie Pogoń-Craxa i Maribor(Fedja Dudić)-Primorie i być może coś wieczorem.

odpowiedz
Znawca - 25.10.2025 / 17:08, *.interkam.pl

Vasilije Novicić ładuje jak Augustyniak(też def pomocnik)😁.Balsa Popović chyba nie miał szans,ale obaj najlepsi na boisku.
https://youtube.com/shorts/359ZgCW2SLw?si=t7QeXxmy2_bi5_5M

odpowiedz
Znawca - 25.10.2025 / 21:08, *.interkam.pl

Maribor wygrał 4-0.W 41 min wszedł Karol Borys były zawodnik Śląska i zdobył brameczkę pasóweczķą,a wcześniej mial soczystą poprzekę z lewej nogi.Fedja buduje naszego Polaka.Brawo.Mecz kończył z 5-cioma zawodnikami (17,18,19,20-to latkami) I to jest trener!💪

odpowiedz
Rumcajs - 25.10.2025 / 23:01, *.orange.pl

@Znawca: xd

odpowiedz
L - 25.10.2025 / 23:51, *.play.pl

@Znawca: Ale nikogo to nie obchodzi. Nie smiec tutaj.

odpowiedz
Władeczek - 24.10.2025 / 16:54, *.vectranet.pl

W niedzielę jedziemy z kur...wskim klubem sportowym łachem posrań jak z furą gnoju faken jego mać! 🤬

odpowiedz
Arek - 25.10.2025 / 00:18, *.tpnet.pl

@Władeczek: Ty na jakimś odwyku, czy jak? Nawet o maciorze ze szwagrem nie wspominasz. Faken!🤣

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 25.10.2025 / 10:52, *.110.79

@Arek: To jakiś oszust podszywacz. Wielu tu takich grasuje.

odpowiedz
Sss - 26.10.2025 / 00:01, *.125.70

@Władeczek: Panie Władku na jakim telewizorku?

odpowiedz
Znawca - największy autorytet forum - 24.10.2025 / 11:08, *.orange.pl

Arka Piast w sobotę do obiadu ależ ta piłeczka będzie chodzić👍

odpowiedz
Jano - 24.10.2025 / 10:44, *.orange.pl

Ale będzie wpiedrziel, nawet nie będę oglądał bo przykro się na to będzie patrzało, dość mam tych lat upokorzeń w wykonaniu partaczy z Legii

odpowiedz
L - 25.10.2025 / 23:52, *.play.pl

@Jano: no, czeka nas powazny rywal, ktory dzielnie bronil sie z Gibraltarczykami. Strach sie bac. My co prawda ogralismy na wyjezdzie Szachtara ale to pewnie jakies ogórki.

odpowiedz
Pawcio - 24.10.2025 / 09:56, *.vectranet.pl

Legia wygra z łachem a jaćka zremisuje albo przegra z hanysami i idziemy na mistrza!

odpowiedz
Jano - 24.10.2025 / 10:45, *.orange.pl

@Pawcio: Powiedz co pijesz ? Chcę takiego mózgotrzepa :) 😁😁😁😂😂😂

odpowiedz
Mateusz z Gór - 24.10.2025 / 13:40, *.orange.pl

@Jano: A może jednak? Wtedy napiszę: Legia ma patent na amicę. I bedę się bardzo cieszył💪
Szkoda tylko,że tak mało "kibiców" Legii wierzy w ten zespół, ale cóż...

odpowiedz
Znawca - największy autorytet forum - 24.10.2025 / 13:54, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Amikę, Barnabo. Innych poprawia, a sam kaleczy język polski. 👎

odpowiedz
Mateusz z Gór - 24.10.2025 / 14:28, *.orange.pl

@Znawca - największy autorytet forum: O tobie, matusz, też piszę małą literą. Ale to nie jest błąd, to tylko zwykły brak szacunku dla trolla👎

odpowiedz
Znawca - największy autorytet forum - 24.10.2025 / 14:47, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Barnabo, czy Ty masz problemy również z czytaniem? Taki jesteś cwaniak, jak ktoś napiszę coś z błędem, a sam po polsku odmieniać nie potrafisz. 👎

Dlatego specjalnie dla Ciebie, odmiana słowa Amica przez przypadki:

Mianownik: Amica
Dopełniacz: Amiki
Celownik: Amice
Biernik: Amikę
Narzędnik: Amiką
Miejscownik: Amice
Wołacz: Amiko!

Przeproś teraz tego kolegę, którego wczoraj poprawiałeś, że napisał Szachtar nie po polsku, ośle. 👎

odpowiedz
Mateusz z Gór - 24.10.2025 / 15:30, *.orange.pl

@Znawca - największy autorytet forum: Boli trolla - i dobrze, ma boleć👎

odpowiedz
Mgk - 24.10.2025 / 09:45, *.plus.pl

Pompujemy balonik?

Raków wygra, Jaga wygra, a my po męczarniach ledwo remis.

Ps. Obym się mylił

odpowiedz
Typer - 25.10.2025 / 23:54, *.play.pl

@Mgk:Jaga nie wygra, my wygramy, Rakow tez.

Przyjdz jutro i pogratuluj udanego typowania ;)

odpowiedz
Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 12:32, *.orange.pl

@Typer: Postawię flaszkę, a nawet zerosiódemkę, jak to się sprawdzi👍💪

odpowiedz
Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 18:17, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Raków już wygrał, baba jaga na razie remisuje, także jest dobrze👍

odpowiedz
Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 19:35, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Drugie trafienie🚀 Oby tak dalej💪

odpowiedz
Mateusz z Gór - 26.10.2025 / 22:06, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: No i duda, niestety...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.