13. kolejka Ekstraklasy. Legia dziesiąta
Za nami 13. kolejka Ekstraklasy. W piątek Bruk-Bet zremisował z Zagłębiem. Z kolei Motor wygrał z Widzewem aż 3-0. W sobotę trzy zwycięstwa gospodarzy: Arka wygrała Piastem, Pogoń pokonała Cracovię, a GKS ograł Koronę. W niedzielnym hicie kolejki padł bezbramkowy remis. Górnik wygrał z Jagiellonią i wrócił na pierwsze miejsce w tabeli. W poniedziałek Radomiak zremisował z Wisła Płock.
13. kolejka:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1-1 Zagłębie Lubin
Motor Lublin 3-0 Widzew Łódź
Arka Gdynia 2-1 Piast Gliwice
Pogoń Szczecin 2-1 Cracovia
GKS Katowice 1-0 Korona Kielce
Raków Częstochowa 2-1 Lechia Gdańsk
Górnik Zabrze 2-1 Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa 0-0 Lech Poznań
Radomiak Radom 1-1 Wisła Płock
