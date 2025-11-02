Dawid Kiedrowicz - fot. Woytek / Legionisci.com
Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 7-0 Broń Radom. Broń rozbrojona!

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 15. kolejki III ligi Legia II Warszawa rozgromiła Broń Radom 7-0. Do przerwy legioniści prowadzili 5-0. Kolejne spotkanie rozegrają 9 listopada z Widzewem II Łódź. 



 


III liga: Legia II Warszawa 7-0 (5-0) Broń Radom

1-0 - 12' Dawid Kiedrowicz

2-0 - 24' Cyprian Pchełka

3-0 - 32' Dawid Kiedrowicz

4-0 - 37' Adam Ryczkowski

5-0 - 45+2' Pascal Mozie

6-0 - 68' Cyprian Pchełka

7-0 - 87' Przemysław Mizera


Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka


Broń (skład wyjściowy): 1.Dawid Czerny – 15. Patryk Jakubczyk, 8. Jakub Kałaska, 16. Marcel Szymański, 14. Adrian Dziubiński, 18. Sophiane Khiri, 3. Dmitro Baszlaj, 10. Sebastian Kobiera, 11. Piotr Owczarek, 7. Hubert Derlatka, 9. Kacper Noworyta


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




