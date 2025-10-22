Squash

Wyniki legionistów w PST Juniors w Krakowie

Środa, 22 października 2025 r. 11:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pierwszy turniej z cyklu PST Juniors rozegrany został w Krakowie, w Atras Squash Clubie. W kat. U-11 zwyciężył Maciej Zagórski z Legii. W rywalizacj do lat 13 Zagórski był drugi, zwyciężyła wśród dziewcząt Matylda Sokół. W kat. U-15 na podium stanęli dwaj legioniści - Szymon Cienciała był drugi, Beniamin Morzyc - trzeci. W tej samej kategorii wiekowej wśród dziewcząt zwyciężyła Nadia Budzik.

W U-17 trzecie miejsce zajęła Anna Jakubiec. Tymon Pawluk w tej samej kategorii wiekowej był trzeci. W rywalizacji U-19 zwyciężył Karol Krzywina, a drugie miejsce zajął Gleb Senatov. Wśród kobiet Natalia Łukawska była trzecia.



Wyniki legionistów:

U-11: 1. Maciej Zagórski

U-11: 1. Matylda Sokół

U-13: 2. Maciej Zagórski

U-13: 1. Matylda Sokół

U-15: 2. Szymon Cienciała, 3. Beniamin Morzyc

U-15: 1. Nadia Budzik

U-17: 3. Tymon Pawluk

U-17: 3. Anna Jakubiec

U-19: 1. Karol Krzywina, 2. Gleb Senatov

U-19: 3. Natalia Łukawska

fot. Patryk Kołodziej

