2025-10-22 | Maciej Zagórski - fot. Patryk Kołodziej/Polski Squash
Squash

Wyniki legionistów w PST Juniors w Krakowie

Pierwszy turniej z cyklu PST Juniors rozegrany został w Krakowie, w Atras Squash Clubie. W kat. U-11 zwyciężył Maciej Zagórski z Legii. W rywalizacj do lat 13 Zagórski był drugi, zwyciężyła wśród dziewcząt Matylda Sokół. W kat. U-15 na podium stanęli dwaj legioniści - Szymon Cienciała był drugi, Beniamin Morzyc - trzeci. W tej samej kategorii wiekowej wśród dziewcząt zwyciężyła Nadia Budzik. 



W U-17 trzecie miejsce zajęła Anna Jakubiec. Tymon Pawluk w tej samej kategorii wiekowej był trzeci. W rywalizacji U-19 zwyciężył Karol Krzywina, a drugie miejsce zajął Gleb Senatov. Wśród kobiet Natalia Łukawska była trzecia. 

Wyniki legionistów: 
U-11: 1. Maciej Zagórski
U-11: 1. Matylda Sokół
U-13: 2. Maciej Zagórski
U-13: 1. Matylda Sokół
U-15: 2. Szymon Cienciała, 3. Beniamin Morzyc
U-15: 1. Nadia Budzik
U-17: 3. Tymon Pawluk
U-17: 3. Anna Jakubiec
U-19: 1. Karol Krzywina, 2. Gleb Senatov
U-19: 3. Natalia Łukawska


Natalia Łukawska
Maciej Zagórski
Matylda Sokół
Karol Krzywina,Gleb Senatov
Nadia Budzik
