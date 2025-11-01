Start sezonu na piątkę

Legia Warszawa 80-75 Anwil Włocławek

Sobota, 1 listopada 2025 r. 22:21 Fumen, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali z Anwilem Włocławek 80-75. Było to piąte zwycięstwo zespołu Heiko Rannuli w piątym meczu sezonu - "Zieloni Kanonierzy" zajmują 1. miejsce w tabeli.

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Mate Vucić został uhonorowany przez warszawski klub. I choć obecnie reprezentuje barwy Anwilu, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby otrzymał pamiątkowe zdjęcie, gdy był częścią mistrzowskiej drużyny z minionego sezonu.













Jednak na parkiecie nie było sentymentów. Środkowy ekipy z Włocławka zaczął od zdobycia punktów dokładając od siebie trzy zbiórki, asystę oraz blok na Carlu Ponsarze. Jednak mimo jego starań, to legioniści byli o krok przed rywalem. I to właśnie silny skrzydłowy Legii był jasną postacią gospodarzy. Nie tylko zdobył 9 pkt., ale skutecznie popracował w defensywie. I choć Jayvon Graves nie mógł wstrzelić się na dobre, to dawał wartość w obronie notując cztery zbiórki oraz rozdając dwie asysty. Ekipy zakończyły pierwszą kwartę 27-23 prezentując dynamiczny, zaangażowany basket po obu stronach parkietu.





W drugą kwartę lepiej weszli goście. Nijal Pearson zdobył pięć punktów wyprowadzając Anwil na skromne prowadzenie. Jednak Legia krok po kroku odzyskała co swoje. Shane Hunter z rzutów osobistych, Andrzej Pluta z dystansu i wynik ponownie był na korzyść gospodarzy. To nie oznaczało, że podopieczni Heiko Rannuli będą nabierać rozpędu. Rywalizacja stała na wyrównanym poziomie. Elvar Fridriksson utrzymywali się przy życiu pewnie egzekwując rzuty wolne, a całość okrasił A.J. Slaughter celną trójką. Legia? Miała problemy pod koszem przeciwnika pudłując pozornie łatwe rzuty i… Jednocześnie pokazała, że na ławce rezerwowych są jakościowi gracze. Debiutujący Race Thompson do spółki z Benjaminem Shungu zdobyli 10 pkt. Jednak to fani gości mogli cieszyć się na koniec tej części spotkania. Doświadczony Slaughter trafił spod kosza ustalając wynik na 46-46 do przerwy.





fot. Maciek Gronau





Shane Hunter zaczął z wysokiego “C”. Dwa bloki na Mate Vuciciu, a potem efektowny wsad rozbudziły apetyty stołecznej publiczności, która szczelnie wypełniła halę na Bemowie. Jednocześnie był to koniec meczu dla środkowego Anwilu, który zszedł z parkietu przy wsparciu kolegów oraz fanów z Włocławka. Legia próbowała trójkami wyjść na prowadzenie, ale pudłowali kolejno Ponsar, Graves, Pluta, Kolenda. Dopiero przechwyt, a po chwili asysta Pluty przy wykończeniu Gravesa dała remis 50-50. Dawid Słupiński pokazał jak trafia się z dystansu. Na odpowiedź gospodarzy czekaliśmy, gdy na zegarze pozostawało mniej niż 4 minuty do końca kwarty. Najpierw Andrzej Pluta, a po chwili Michał Kolenda trafili zza linii. Efekt? Trener gości musiał poprosić o czas. Rozmowa przy ławce rezerwowych dała efekty, bo przyjezdni momentalnie zniwelowali stratę do 58-57. Jednak Ben Shungu nie chciał być gorszy od kolegów i trafił za 3 pkt. Gospodarze mogli powiększyć przewagę, ale spudłowali trzy z czterech rzutów osobistych. Natomiast A.J. Slaughter pokazał, że wciąż “to” ma robiąc akcję 2+1. I choć to stołeczna ekipa cieszyła się z prowadzenia 64-60, to oczywistym było, że nie może być pewna swego.





Elvar Fridriksson raz. Nieudanie. Po chwili gracz Anwilu już celnie za trzy. Michał Kolenda odpowiedział błyskawicznie i po 2,5 minucie wciąż było +4 pkt. dla gospodarzy. Jayvon Graves rozgrzał publiczność popisując się wsadem. Dla jednego z liderów Legii był to dopiero… trzeci celny rzut. Niespełna 27-letni zawodnik harował pod tablicami zbierając 9 piłek i podaniami obsługując kolegów (7 asyst). W ostatnim z aspektów dorobek mógłby być okazalszy, ale piłka nie zawsze znajdywała drogę do obręczy po rzutach jego kolegów. Na cichego bohatera wyrastał Race Thompson, który najpierw pewnie egzekwował oba osobiste, a w kolejnych sekundach zebrał trzy piłki w defensywie. Im bliżej było końca meczu, tym atmosfera na parkiecie i na trybunach przypominała tę z fazy play-off. Nie było straconych piłek. “Gdybym jeszcze raz, miał urodzić się…” niosło się po wypełnionej po brzegi hali. Isaiah Mucius wlał nadzieje w serca kibiców Anwilu doprowadzając do remisu 75-75 akcją 2+1. I choć Jayvon Graves nie imponował skutecznością z gry, to pewnie wykonał oba osobiste. 49 sekund do końca. Jeszcze chwila dla trenerów, żeby przekazać zawodnikom jak mają rozegrać ostatnie akcje meczu. Piłka dla gości, ale mylą się z dystansu goście. Andrzej Pluta na linii, ale przy drugim z osobistych zadrżała mu ręka. I choć zebrał piłkę po nieudanej próbie, to Jayvon Graves chybił z dystansu. Michał Michalak próbował doprowadzić do remisu, ale tego wieczora był 0-5 zza łuku. Ben Shungu dopełnił dzieła trafiając oba rzuty za 1 pkt. I choć rywale mieli jeszcze piłkę z boku, to warszawska publiczność cieszyła się z wygranej 80-75!





Trzeba przyznać, że nie brakowało emocji na Bemowie, gdzie zebrana publiczność była świadkami kolejnego zwycięstwa legionistów w lidze. Tym samym podopieczni Heiko Rannuli pozostają niepokonanym zespołem w lidze.





Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 5 listopada. W ramach rozgrywek BCL zmierzą się wówczas na wyjeździe z zespołem Promitheas Patras BC.





nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 30:19 9 3/12 (25%) 2/7 (28%) 1/5 (20%) 2/2 (100%) 10 7 3 1 B. Czapla 0:00 0 0 0 0 2 D. Niedziałkowski 0:00 0 0 0 0 3 A. Pluta 31:13 11 4/7 (57%) 2/2 (100%) 2/5 (40%) 1/2 (50%) 3 5 0 5 W. Tomaszewski 1:19 0 0 0 0 11 B. Shungu 25:27 11 4/6 (66%) 3/3 (100%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 3 5 2 15 O. Siliņš 0:00 0 0 0 0 23 M. Kolenda 30:40 11 4/11 (36%) 1/3 (33%) 3/8 (37%) 4 0 4 25 R. Thompson 18:14 8 2/4 (50%) 2/4 (50%) 4/7 (57%) 7 1 1 32 M. Wilczek 11:22 3 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 2 0 3 40 S. Hunter 21:51 10 4/10 (40%) 4/10 (40%) 2/4 (50%) 4 1 5 42 C. Ponsar 29:35 17 5/11 (45%) 4/7 (57%) 1/4 (25%) 6/7 (85%) 4 1 2 Suma 80 27/63 (42%) 19/37 (51%) 8/26 (30%) 18/26 (69%) 42 20 20

Trener: Heiko Rannula



Anwil Włocławek



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 E. Fridriksson 28:38 10 3/6 (50%) 1/2 (50%) 2/4 (50%) 2/2 (100%) 2 6 2 1 E. Lockett 25:50 14 5/9 (55%) 3/5 (60%) 2/4 (50%) 2/3 (66%) 4 0 3 4 A. Slaughter 20:12 11 4/7 (57%) 2/3 (66%) 2/4 (50%) 1/1 (100%) 0 1 1 7 I. Mucius 30:51 11 3/12 (25%) 2/5 (40%) 1/7 (14%) 4/6 (66%) 5 1 4 8 J. Furmanavičius 10:44 0 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0 0 4 11 B. Łazarski 0:00 0 0 0 0 13 K. Borowski 0:00 0 0 0 0 15 M. Vucić 14:28 7 3/5 (60%) 3/5 (60%) 1/2 (50%) 6 2 0 16 D. Słupiński 19:34 9 4/8 (50%) 3/7 (42%) 1/1 (100%) 7 0 5 22 M. Kołodziej 8:17 2 1/5 (20%) 1/3 (33%) 0/2 (0%) 0 1 2 23 M. Michalak 29:26 4 1/9 (11%) 1/4 (25%) 0/5 (0%) 2/2 (100%) 4 4 3 77 N. Pearson 12:00 7 3/5 (60%) 2/3 (66%) 1/2 (50%) 2 3 1 Suma 75 27/68 (39%) 18/37 (48%) 9/31 (29%) 12/16 (75%) 39 18 25

Trener: Grzegorz Kożan



Komisarz: Jarosław Nowak

Sędziowie: Jakub Zamojski, Marcin Kowalski, Bartłomiej Kucharski







fot. Maciek Gronau

fot. Maciek Gronau

fot. Maciek Gronau

fot. Maciek Gronau