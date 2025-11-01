fot. Maciek Gronau
Start sezonu na piątkę

Legia Warszawa 80-75 Anwil Włocławek

Fumen, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali z Anwilem Włocławek 80-75. Było to piąte zwycięstwo zespołu Heiko Rannuli w piątym meczu sezonu - "Zieloni Kanonierzy" zajmują 1. miejsce w tabeli. 



Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Mate Vucić został uhonorowany przez warszawski klub. I choć obecnie reprezentuje barwy Anwilu, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby otrzymał pamiątkowe zdjęcie, gdy był częścią mistrzowskiej drużyny z minionego sezonu.


 


Jednak na parkiecie nie było sentymentów. Środkowy ekipy z Włocławka zaczął od zdobycia punktów dokładając od siebie trzy zbiórki, asystę oraz blok na Carlu Ponsarze. Jednak mimo jego starań, to legioniści byli o krok przed rywalem. I to właśnie silny skrzydłowy Legii był jasną postacią gospodarzy. Nie tylko zdobył 9 pkt., ale skutecznie popracował w defensywie. I choć Jayvon Graves nie mógł wstrzelić się na dobre, to dawał wartość w obronie notując cztery zbiórki oraz rozdając dwie asysty. Ekipy zakończyły pierwszą kwartę 27-23 prezentując dynamiczny, zaangażowany basket po obu stronach parkietu.


W drugą kwartę lepiej weszli goście. Nijal Pearson zdobył pięć punktów wyprowadzając Anwil na skromne prowadzenie. Jednak Legia krok po kroku odzyskała co swoje. Shane Hunter z rzutów osobistych, Andrzej Pluta z dystansu i wynik ponownie był na korzyść gospodarzy. To nie oznaczało, że podopieczni Heiko Rannuli będą nabierać rozpędu. Rywalizacja stała na wyrównanym poziomie. Elvar Fridriksson utrzymywali się przy życiu pewnie egzekwując rzuty wolne, a całość okrasił A.J. Slaughter celną trójką. Legia? Miała problemy pod koszem przeciwnika pudłując pozornie łatwe rzuty i… Jednocześnie pokazała, że na ławce rezerwowych są jakościowi gracze. Debiutujący Race Thompson do spółki z Benjaminem Shungu zdobyli 10 pkt. Jednak to fani gości mogli cieszyć się na koniec tej części spotkania. Doświadczony Slaughter trafił spod kosza ustalając wynik na 46-46 do przerwy.


Legia Warszawa - Anwil Włocławek Carl Ponsar
fot. Maciek Gronau


Shane Hunter zaczął z wysokiego “C”. Dwa bloki na Mate Vuciciu, a potem efektowny wsad rozbudziły apetyty stołecznej publiczności, która szczelnie wypełniła halę na Bemowie. Jednocześnie był to koniec meczu dla środkowego Anwilu, który zszedł z parkietu przy wsparciu kolegów oraz fanów z Włocławka. Legia próbowała trójkami wyjść na prowadzenie, ale pudłowali kolejno Ponsar, Graves, Pluta, Kolenda. Dopiero przechwyt, a po chwili asysta Pluty przy wykończeniu Gravesa dała remis 50-50. Dawid Słupiński pokazał jak trafia się z dystansu. Na odpowiedź gospodarzy czekaliśmy, gdy na zegarze pozostawało mniej niż 4 minuty do końca kwarty. Najpierw Andrzej Pluta, a po chwili Michał Kolenda trafili zza linii. Efekt? Trener gości musiał poprosić o czas. Rozmowa przy ławce rezerwowych dała efekty, bo przyjezdni momentalnie zniwelowali stratę do 58-57. Jednak Ben Shungu nie chciał być gorszy od kolegów i trafił za 3 pkt. Gospodarze mogli powiększyć przewagę, ale spudłowali trzy z czterech rzutów osobistych. Natomiast A.J. Slaughter pokazał, że wciąż “to” ma robiąc akcję 2+1. I choć to stołeczna ekipa cieszyła się z prowadzenia 64-60, to oczywistym było, że nie może być pewna swego.


Elvar Fridriksson raz. Nieudanie. Po chwili gracz Anwilu już celnie za trzy. Michał Kolenda odpowiedział błyskawicznie i po 2,5 minucie wciąż było +4 pkt. dla gospodarzy. Jayvon Graves rozgrzał publiczność popisując się wsadem. Dla jednego z liderów Legii był to dopiero… trzeci celny rzut. Niespełna 27-letni zawodnik harował pod tablicami zbierając 9 piłek i podaniami obsługując kolegów (7 asyst). W ostatnim z aspektów dorobek mógłby być okazalszy, ale piłka nie zawsze znajdywała drogę do obręczy po rzutach jego kolegów. Na cichego bohatera wyrastał Race Thompson, który najpierw pewnie egzekwował oba osobiste, a w kolejnych sekundach zebrał trzy piłki w defensywie. Im bliżej było końca meczu, tym atmosfera na parkiecie i na trybunach przypominała tę z fazy play-off. Nie było straconych piłek. “Gdybym jeszcze raz, miał urodzić się…” niosło się po wypełnionej po brzegi hali. Isaiah Mucius wlał nadzieje w serca kibiców Anwilu doprowadzając do remisu 75-75 akcją 2+1. I choć Jayvon Graves nie imponował skutecznością z gry, to pewnie wykonał oba osobiste. 49 sekund do końca. Jeszcze chwila dla trenerów, żeby przekazać zawodnikom jak mają rozegrać ostatnie akcje meczu. Piłka dla gości, ale mylą się z dystansu goście. Andrzej Pluta na linii, ale przy drugim z osobistych zadrżała mu ręka. I choć zebrał piłkę po nieudanej próbie, to Jayvon Graves chybił z dystansu. Michał Michalak próbował doprowadzić do remisu, ale tego wieczora był 0-5 zza łuku. Ben Shungu dopełnił dzieła trafiając oba rzuty za 1 pkt. I choć rywale mieli jeszcze piłkę z boku, to warszawska publiczność cieszyła się z wygranej 80-75!


Trzeba przyznać, że nie brakowało emocji na Bemowie, gdzie zebrana publiczność była świadkami kolejnego zwycięstwa legionistów w lidze. Tym samym podopieczni Heiko Rannuli pozostają niepokonanym zespołem w lidze.


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 5 listopada. W ramach rozgrywek BCL zmierzą się wówczas na wyjeździe z zespołem Promitheas Patras BC.


 Wilczek: Czuć było atmosferę play-offów

 Graves: Nigdy się nie cofamy i walczymy do końca


PLK: Legia Warszawa 80-75 Anwil Włocławek
Kwarty: 27-23, 19-23, 18-14, 16-15

Legia Warszawa
nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves30:1993/12 (25%)2/7 (28%)1/5 (20%)2/2 (100%)1073
1B. Czapla0:000000
2D. Niedziałkowski0:000000
3A. Pluta31:13114/7 (57%)2/2 (100%)2/5 (40%)1/2 (50%)350
5W. Tomaszewski1:190000
11B. Shungu25:27114/6 (66%)3/3 (100%)1/3 (33%)2/2 (100%)352
15O. Siliņš0:000000
23M. Kolenda30:40114/11 (36%)1/3 (33%)3/8 (37%)404
25R. Thompson18:1482/4 (50%)2/4 (50%)4/7 (57%)711
32M. Wilczek11:2231/2 (50%)1/1 (100%)0/1 (0%)1/2 (50%)203
40S. Hunter21:51104/10 (40%)4/10 (40%)2/4 (50%)415
42C. Ponsar29:35175/11 (45%)4/7 (57%)1/4 (25%)6/7 (85%)412
Suma8027/63 (42%)19/37 (51%)8/26 (30%)18/26 (69%)422020

Trener: Heiko Rannula

Anwil Włocławek

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0E. Fridriksson28:38103/6 (50%)1/2 (50%)2/4 (50%)2/2 (100%)262
1E. Lockett25:50145/9 (55%)3/5 (60%)2/4 (50%)2/3 (66%)403
4A. Slaughter20:12114/7 (57%)2/3 (66%)2/4 (50%)1/1 (100%)011
7I. Mucius30:51113/12 (25%)2/5 (40%)1/7 (14%)4/6 (66%)514
8J. Furmanavičius 10:4400/2 (0%)0/2 (0%)004
11B. Łazarski0:000000
13K. Borowski0:000000
15M. Vucić14:2873/5 (60%)3/5 (60%)1/2 (50%)620
16D. Słupiński19:3494/8 (50%)3/7 (42%)1/1 (100%)705
22M. Kołodziej8:1721/5 (20%)1/3 (33%)0/2 (0%)012
23M. Michalak29:2641/9 (11%)1/4 (25%)0/5 (0%)2/2 (100%)443
77N. Pearson12:0073/5 (60%)2/3 (66%)1/2 (50%)231
Suma7527/68 (39%)18/37 (48%)9/31 (29%)12/16 (75%)391825

Trener: Grzegorz Kożan

Komisarz: Jarosław Nowak
Sędziowie: Jakub Zamojski, Marcin Kowalski, Bartłomiej Kucharski


Centrum informacji o koszykarskiej Legii



Legia Warszawa - Anwil Włocławek
fot. Maciek Gronau

Legia Warszawa - Anwil Włocławek
fot. Maciek Gronau

Legia Warszawa - Anwil Włocławek Michał Kolenda
fot. Maciek Gronau


Legia Warszawa - Anwil Włocławek Maksymilian Wilczek
fot. Maciek Gronau

Legia Warszawa - Anwil Włocławek koszykówka Maksymilian Wilczek
fot. Maciek Gronau


Komentarze (6)

AAA - 8 minut temu, *.play.pl

Graves słabiutko,super Ponsar,tylko za krótko po meczu taki h....do kibiców Anwilu.

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 23 minuty temu, *.110.3

Z cieńkim Anwilem gramy do końca na styk. No szału nie ma.🏀

odpowiedz
ws - 26 minut temu, *.play.pl

Cenne zwycięstwo przy znacznym osłabieniu i gorszym meczu Gravesa. Rewelacyjny Ponsar po raz kolejny udowadnia ze warto go zostawić do końca sezonu nawet przy konieczności zostawienia jednego obcego poza składem na PLK. No i kibice Anwilu nie mieli okazji się cieszyć

odpowiedz
KAMIL - 47 minut temu, *.com.pl

szkoda że atmosfera słaba w sensie "młynek" czemu tak kosz zepchnięty jest na margines że nikomu się nie chcę chodzić a można dobry klimat jak sprzed lat zrobić na baskecie tym bardziej że jest zespół wyniki aktualny mistrz a atmosfera jak w większości hal...żenada 👎🤬🤔

odpowiedz
Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Brawo. Dobry mecz.

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.35

Super widowisko i znowu zarobiony jestem. Miło dla odmiany wygrać na zwycięstwie Legii. W ogóle, to było tak na żyletki, że tam nikt nie zdobył więcej niż 6 punktów przewagi przez cały mecz. Przełączyłem na NBA po meczu i tam od razu Millwaukee +14 przewagi po kilku minutach. Dlatego tak fajną mamy tę ligę w Polsce, prawdziwe emocje, a nie to co NBA.

odpowiedz
