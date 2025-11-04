Wyniki 14. kolejki Ekstraklasy. Porażki Jagiellonii i Pogoni
Za nami 14. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS pewnie pokonał Bruk-Bet. Z kolei Piast zremisował bezbramkowo z Koroną. W niedzielę Jagiellonia przegrała na własnym stadionie z Rakowem. Lech niespodziewanie podzielił się punktami z Motorem. Legia wywalczyła remis w Łodzi. W poniedziałek Wisła wygrała z Pogonią 2-0. Zwycięstwo w pierwszym meczu pod wodzą Goncalo Feio wywalczył także Radomiak, który pokonał Lechię 2-1, a Cracovia podzieliła się punktami z Zagłębiem.
14. kolejka:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-3 GKS Katowice
Piast Gliwice 0-0 Korona Kielce
Górnik Zabrze 5-1 Arka Gdynia
Lech Poznań 2-2 Motor Lublin
Jagiellonia Białystok 1-2 Raków Częstochowa
Widzew Łódź 1-1 Legia Warszawa
Wisła Płock 2-0 Pogoń Szczecin
Lechia Gdańsk 1-2 Radomiak Radom
Cracovia 0-0 Zagłębie Lubin
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom