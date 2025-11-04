Wyniki 14. kolejki Ekstraklasy. Porażki Jagiellonii i Pogoni

Za nami 14. kolejka Ekstraklasy. W piątek GKS pewnie pokonał Bruk-Bet. Z kolei Piast zremisował bezbramkowo z Koroną. W niedzielę Jagiellonia przegrała na własnym stadionie z Rakowem. Lech niespodziewanie podzielił się punktami z Motorem. Legia wywalczyła remis w Łodzi. W poniedziałek Wisła wygrała z Pogonią 2-0. Zwycięstwo w pierwszym meczu pod wodzą Goncalo Feio wywalczył także Radomiak, który pokonał Lechię 2-1, a Cracovia podzieliła się punktami z Zagłębiem.

exsa - 10 godzin temu, *.orange.pl "PGM" znow kasuje 3pkt. a "L" traci 2pkt. powiekszajac strate punktowa !!! odpowiedz

BRNB - 11 godzin temu, *.orange.pl Wyrzucili "LEGIE" z "PRP" a dzis przerzneli w Plocku taka mocna jest Pogon ! odpowiedz

Arek - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Sorry, ale jakoś frankowskiego to mi nie szkoda. A ten transparent z butlą i znakiem drogowym kozak. Teraz zrobił się płacz nad nimi, ale jakby rzeczywiście sędziowali jak należy i z varu korzystali wtedy kiedy trzeba korzystać, a nie kiedy uważają to za stosowne nic by się nie działo. Ostatnio w pucharze jakiś kasztan też pogardliwie się odnosił się do piłkarzy, ale im przecież nic powiedzieć nie można, bo to wielki Pan sędzia przecież. Frankowski akurat to już nie pierwszy raz, kiedy coś odwala. Już kij tam z Jagą, bo to była ostatnia akcja, ale niech sobie wszyscy przypomną, jak nam sędziował i dlaczego Legia nie życzy sobie jego na naszych meczach. I tylko nadmieniam, że wczoraj nam sędziował sędzia skąd? a no, z Torunia. I teraz jaśnie Panowie się obudzili, że się ich hejtuje. Żeby też nie było, ja piszę tylko o ekstraklasie. Bo to, co się dzieje w niższych ligach, to moim zdaniem już grube przegięcie. odpowiedz

Każdy punkt jest ważny - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Arek: Masz rację : jak sędziowie w naszej Ekstraklasie raz na jakiś czas nie odwalą czegoś złego to się ''źle czują''. Kwestii - dlaczego tak (nierzadko) robią może nie podejmę się teraz ocenić , choć też mnie to wkurrza i jestem nieufny wobec nich (jak większość ludzi chyba) . W naszym niedawnym meczu z Rakowem też coś było nie tak (nie pamiętam kto sędziował) . Wygralibyśmy wtedy skromnie , lecz kalosz jakiś też coś odwalił przeciwko nam i skończyło się remisem ... A każdy punkt jest cenny , szczególnie w tym sezonie . 😟 Wtedy należały nam się trzy punkty , tak to pamiętam . Byliśmy lepsi od Rakowa w tym meczu , wtedy jeszcze gra nasza jakoś wyglądała , szczególnie w pierwszej połowie . Aach ... 😢 odpowiedz

Buk - owina - 02.11.2025 / 23:43, *.18.113 same experty w typowaniu...weźcie się za bierki a nie za piłkę nożna odpowiedz

Wołomin NR - 03.11.2025 / 05:42, *.centertel.pl @Buk - owina: trzeba świrować żeby nie zwariować 😉😉😉 odpowiedz

Legia - 14 godzin temu, *.31.17 @Buk - owina: A ty za słownik ortograficzny odpowiedz

Nieduże pocieszenie - 02.11.2025 / 23:03, *.tpnet.pl Korona , Lech i Jagiellonia też nie mają trzech punktów w tej kolejce . odpowiedz

Obiektywny - 02.11.2025 / 20:39, *.centertel.pl Widzew - Legia 3:0. Liczy sie tylko mistrzostwo ! odpowiedz

Wołomin NR - 02.11.2025 / 20:25, *.centertel.pl widzew 0 - 1 Legia odpowiedz

Legia - 01.11.2025 / 20:29, *.31.17 Widzew - Legia 2:2 odpowiedz

