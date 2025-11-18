Badminton

Legia Warszawa 6-1 AZS Łódź

fot. badminton.legia.com
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com
Dziś w Józefosławiu rozegrano spotkanie 1. kolejki ekstraligi badmintona, w którym po raz pierwszy od kilku lat wystąpiła drużyna Legii Warszawa, która parę tygodni temu rozpoczęła współpracę z ABRM Warszawa. Legioniści pewnie pokonali AZS UM Łódź 6-1. Jedynej porażki doznał Mateusz Golas, mistrz Europy do lat 19, który przegrał z Andim Fadelem Muhammadem.
REKLAMA
Kolejny mecz ekstraligowy legioniści rozegrają 1 grudnia na wyjeździe z Hubalem Białystok.

Legia Warszawa 6-1 KU AZS UM Łódź
Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki - Adam Mendrek/Andi Fadel Muhammad 15-4, 15-13 (1-0)
Kornelia Marczak/Kaloyana Nalbantova - Amelia Kisiel/Maria Kisiel 15-9, 15-13 (1-0)
Dominik Kwinta - Mateusz Danielak 15-7, 15-10 (1-0)
Jessica Orzechowicz - Anna Duda 15-8, 15-7 (1-0)
Mateusz Golas - ANdi FadelMuhammad  6-15, 11-15 (0-1)
Kaloyana Nalbantova - Maria Kisiel 15-5, 15-7 (1-0)
Adrian Krawczyk/Kornelia Marczak - Mateusz Danielak/Julia Stankiewicz 15-5, 15-7 (1-0)  



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.