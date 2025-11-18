Legia Warszawa 6-1 AZS Łódź

Kolejny mecz ekstraligowy legioniści rozegrają 1 grudnia na wyjeździe z Hubalem Białystok.
Legia Warszawa 6-1 KU AZS UM Łódź
Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki - Adam Mendrek/Andi Fadel Muhammad 15-4, 15-13 (1-0)
Kornelia Marczak/Kaloyana Nalbantova - Amelia Kisiel/Maria Kisiel 15-9, 15-13 (1-0)
Dominik Kwinta - Mateusz Danielak 15-7, 15-10 (1-0)
Jessica Orzechowicz - Anna Duda 15-8, 15-7 (1-0)
Mateusz Golas - ANdi FadelMuhammad 6-15, 11-15 (0-1)
Kaloyana Nalbantova - Maria Kisiel 15-5, 15-7 (1-0)
Adrian Krawczyk/Kornelia Marczak - Mateusz Danielak/Julia Stankiewicz 15-5, 15-7 (1-0)