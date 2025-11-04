REKLAMA
Szaliki z motywem oprawy Dobrych Ludzi

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie przygotowali szaliki z motywem oprawy zaprezentowanej na ostatnim meczu futsalistów z Eurobusem Przemyśl. Dwustronny szal z hasłem "Zwyciężaj dla nas, my zwyciężamy. Legio Warszawa, kocham Cię" w cenie 50 złotych zamawiać można do 11 listopada włącznie poprzez prywatną wiadomość na FB lub Instagramie Dobrych Ludzi. 



 


W treści należy podać imię, nazwisko/ksywę oraz liczbę zamawianych szali. O terminach odbiorów legioniści poinformują w odpowiednim czasie. Płatność za szalik (50 zł) tylko w gotówce, nie będzie możliwości wysyłki.

szalik,Dobrzy Ludzie




Komentarze (1)

+dodaj komentarz
Biały - 8 minut temu, *.tpnet.pl

W porządku!❤️🤍💚

