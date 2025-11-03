Jan Samborski
Squash

Jan Samborski zwycięzcą Belgian Junior Open

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Herentals odbył się turniej squasha Belgian Junior Open 2025. W kat. U-19 zwyciężył zawodnik Legii, Jan Samborski. Paweł Mienkus zajął 4. miejsce.



Wyniki legionistów:
Jan Samborski - Cedric V.B. Andersen (Niemcy) 3-1 (8-11, 11-5, 11-3, 11-4)
Jan Samborski - Axel Daujon (Francja) 3-2 (6-11, 7-11, 11-4, 11-8, 11-7)
1/2 finału: Jan Samborski - Rasmus Taube Eliasson (Szwecja) 3-0 (11-6, 11-7, 11-5)
Finał: Jan Samborski - Mohammed Alnasfan (Arabia Saudyjska) 3-1 (11-7, 9-11, 11-8, 14-12)

Paweł Mienkus - Ali Aldarwish 3-1 (11-5, 11-13, 11-4, 11-6)
Paweł Mienkus - Thomas Mauras (Francja) 3-1 (6-11, 11-3, 11-7, 11-7)
Paweł Mienkus - Mattias Brinker (Holandia) 3-2 (2-11, 11-7, 3-11, 11-9, 14-12)
1/2 finału: Paweł Mienkus - Homahhed Alnasfan (Arabia Saudyjska) 0-3 (0-11, 6-11, 3-11)
O 3. miejsce: Paweł Mienkus - Rasnus Taube Eliasson (Szwecja) 0-3 (4-11, 5-11, 3-11)




