2025-11-03 | Jakub Pytlowany - fot. / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Squash

Pytlowany zwycięzcą PSA Asane Arena Open w Bergen

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnik Legii wygrał międzynarodowe zawody squasha PSA Asane Arena Open w norweskim Bergen. Legionista po trzech wygranych meczach, zwyciężył w finale Norwega, Theisa Houlberga 3-1.



Wyniki legionisty:
Jakub Pytlowany - Casper Bjorge (Norwegia) 3-0 (11-3, 11-2, 11-5)
Jakub Pytlowany - Samuel Ince-Carvalhal (Gujana) 3-1 (12-10, 6-11, 11-7, 11-6)
Jakub Pytlowany - Andrea Knoph (Norwegia) 3-0 (11-8, 11-1, 11-4)
Finał: Jakub Pytlowany - Theis Houlberg (Norwegia) 3-1 (11-8, 5-11, 11-7, 11-3)




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.