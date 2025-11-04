Squash
Pytlowany zwycięzcą PSA Asane Arena Open w Bergen
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Zawodnik Legii wygrał międzynarodowe zawody squasha PSA Asane Arena Open w norweskim Bergen. Legionista po trzech wygranych meczach, zwyciężył w finale Norwega, Theisa Houlberga 3-1.
Wyniki legionisty:
Jakub Pytlowany - Casper Bjorge (Norwegia) 3-0 (11-3, 11-2, 11-5)
Jakub Pytlowany - Samuel Ince-Carvalhal (Gujana) 3-1 (12-10, 6-11, 11-7, 11-6)
Jakub Pytlowany - Andrea Knoph (Norwegia) 3-0 (11-8, 11-1, 11-4)
Finał: Jakub Pytlowany - Theis Houlberg (Norwegia) 3-1 (11-8, 5-11, 11-7, 11-3)
