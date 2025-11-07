Kovacik powołany do reprezentacji
źródło: 90minut.pl
Samuel Kováčik z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Słowacji do lat 19 na mecze eliminacji mistrzostw Europy. Słowacja zagra z Czarnogórą (12 listopada, 12:00, Rrogozhinë), Albanią (15 listopada, 14:00, Durrës) i Ukrainą (18 listopada, 14:00, Rrogozhinë).
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom