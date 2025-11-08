Koszykówka

Zapowiedź meczu z Zastalem Zielona Góra

Sobota, 8 listopada 2025 r. 17:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

W niedzielę niepokonana dotąd w rozgrywkach ligowych Legia, zagra w Zielonej Górze przeciwko Zastalowi. Zastal to drużyna, z którą Legia przez lata nie mogła wygrać choćby raz... Ostatnio zaś możemy pochwalić się sześcioma kolejnymi zwycięstwami nad zielonogórzanami.

Klub z województwa lubuskiego, po słabszym poprzednim sezonie, w tym ponownie chce liczyć się w walce o play-off. Finansowo klub wyszedł na prostą, znów mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony miasta. Zaś za odbudowanie sportowe klubu odpowiada Arkadiusz Miłoszewski, który podziękował za dalsze prowadzenie Kinga, by wrócić do mieszkającej w Zielonej Górze rodziny. I tam, gdzie wcześniej pracował przez lata jako asystent, teraz dowodzić jako pierwszy szkoleniowiec.



Ze sobą ze Szczecina "zabrał" Andrzeja Mazurczaka - jednego z najlepszych rozgrywających, który niemal cały poprzedni sezon stracił z powodu poważnej kontuzji. Urodzony w Chicago rozgrywający notuje średnio 16.4 pkt. oraz 6 asyst i trafia 40% rzutów za 3 punkty. Niesamowicie emocjonująco zapowiada się rywalizacja Andrzeja Pluty z Mazurczakiem. Ten drugi może znów współpracować z Philem Faynem, z którym razem świetnie radzili sobie w Kingu w sezonie 2022/23, prowadzonym przez trenera Miłoszewskiego. Ostatnie dwa lata podkoszowy spędził w FC Porto, gdzie notował średnio 11.1 pkt. oraz 5.2 zb. na mecz. Dużą rolę w drużynie ma Jakub Szumert, który zmienił barwy klubowe i z Gdyni przeniósł się do Zielonej Góry, gdzie w ciągu 24 min. zdobywa 10.6 pkt. i 6.6 zb.







W zespole Zastalu pozostał chłopak z Zielonej Góry, który przed laty grał w Legii - Filip Matczak. O jego walorach i nieustępliwości wie chyba każdy interesujący się naszą ligą. Musi tylko być zdrowy, a obecnie obwodowy na nic nie narzeka i spisuje się bardzo przyzwoicie, nie licząc może słabszej skuteczności z dystansu. W tym elemencie jednak Zastal wyraźnie ma problemy - jedynie wspomniany Mazurczak oraz Cartier, rzucają na wysokiej skuteczności. Z polskiej rotacji trener Zastalu ma do dyspozycji także dobrze znanych z naszych parkietów - Krzysztofa Sulimę (do strefy podkoszowej), Marcina Woronieckiego (trzeci w rotacji rozgrywający) oraz Michała Sitnika.



Pod koniec października, roczny kontrakt z klubem podpisał rzucający obrońca - Consley Garrison, który dwa ostatnie sezony spędził w lidze Beneluksu, w Union Mons-Hainaut, a wcześniej grał w drugiej Bundeslidze, w VfL Bochum. Obecnie notuje średnio 9 pkt. na mecz. Na pozycję niskiego skrzydłowego sprowadzono, prosto po NCAA, Jayvona Maughmera. Ten ostatni sezon spędził w Liberty Flames, gdzie notował 8.8 pkt., 4.3 zb. i 1.5 as. "Ma bardzo dobre warunki fizyczne i jest dobrym obrońcą, co było dla mnie bardzo kluczowe podczas szukania gracza na tę pozycję. Koszykarsko nie można mu odmówić dużego zaangażowania, talentu i pracy" - mówił po zakontraktowaniu gracza trener Miłoszewski. Na czwórkę sprowadzono Patricka Cartiera, który rozegrał już jeden pełny sezon w Europie - w ostatnich rozgrywkacha reprezentował holenderski ZZ Leiden (śr. 13.1 pkt., 5.4 zb. i 43.8% za 3).



Zastal obecny sezon rozpoczął od porażki przed własną publicznością z Górnikiem Wałbrzych, później pewnie pokonali GTK w Gliwicach i przegrali po niesamowicie zaciętym spotkaniu z Arką 75:77. Drugie zwycięstwo zaliczyli w rywalizacji z MKS-em Dąbrowa Górnicza, zaś w ostatni weekend przegrali (-14) z Kingiem w Szczecinie. - Na tle Kinga wyglądaliśmy kiepsko pod kątem fizycznym - mówił po tym meczu trener Zastalu.



Trener klubu z Zielonej Góry bardzo komplementował Legię, która ostatnio do serii ligowych zwycięstw, dołożyła także dwie wygrane w Lidze Mistrzów. - Legia gra świetną koszykówkę, prezentując bardzo agresywną obronę. Zawodnicy świetnie się ze sobą rozumieją na boisku. Na dodatek Legia ma bardzo szeroki skład. Przed nami bardzo trudne zadanie. Musimy zagrać dużo lepiej niż z Kingiem. Czas na poprawę gry w ataku. Będziemy próbować grać szybko, bo uważam, że to buduje pewność siebie. Łatwiej jest w ten sposób zdobyć punkty. Chcemy powalczyć o kolejne zwycięstwo w Orlen Basket Lidze - powiedział Arkadiusz Miłoszewski.



Legia do Zielonej Góry udała się w sobotę. W czwartek podopieczni Heiko Rannuli wrócili z Grecji, gdzie dzień wcześniej wygrali drugie spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na pewno bardzo dobry występ w Patras, jak i ostatnie dobre wyniki w lidze, w tym wygrana po zaciętej końcówce z Anwilem sprawiły, że atmosfera w drużynie jest coraz lepsza. W Grecji na parkiecie nie pojawił się Matthias Tass, który narzekał na uraz, a sztab szkoleniowy nie chciał ryzykować jego pogłębienia. Pomimo braku estońskiego środkowego, legioniści nie mieli problemów w strefie podkoszowej, gdzie Shane'a Huntera skutecznie wspierali Carl Ponsar oraz Race Thompson. W niedzielę, jeśli Tass będzie już gotowy do gry, jeden z nich znajdzie się poza kadrą meczową, bowiem w rozgrywkach Orlen Basket Ligi wystąpić w jednym meczu może maksymalnie sześciu obcokrajowców. Wobec bardzo dobrej dyspozycji Ponsara, ale także dobrych występów Thompsona, przed sztabem Legii bardzo trudny orzech do zgryzienia, w kontekście ew. przedłużenia umowy z francuskim silnym skrzydłowym. W pięciu meczach PLK Ponsar notował dotychczas 9 punktów, 4.6 zb. i 2.2 as.



Legia wygrała sześć ostatnich meczów z Zastalem, w tym trzy w zielonogórskiej hali. Ostatniej porażki legioniści doznali w lutym 2022 roku, kiedy na Bemowie przegrali po dogrywce 79:85.



Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali CRS i możemy na nim spodziewać się wysokiej, ok. 4-tysięcznej frekwencji. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2.



ZASTAL ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 2-3

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,6 / 75,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 29,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 64,8%



Skład: Andrzej Mazurczak, Filip Matczak, Marcin Woroniecki (rozgrywający), Consley Garrison, Bartosz Chęciński, Jakub Kownacki (rzucający), Phil Fayne, Patrick Cartier, Jayvon Maughmer, Jakub Szumert, Michał Sitnik (skrzydłowi), Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Arkadiusz Miłoszewski



Najwięcej punktów: Andrzej Mazurczak śr. 16.4, Jakub Szumert 10.6, Phil Fayne 10.0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Mazurczak, Consley Garrison, Jayvon Maughmer, Jakub Szumert, Phil Fayne.



Wyniki: Górnik (d, 79:86), GTK (w, 62:86), Arka (d, 75:77), MKS (d, 82:70), King (w, 80:66).



Ostatnie mecze obu drużyn:

09.02.2025 Legia Warszawa 85:79 Zastal Zielona Góra

20.10.2024 Zastal Zielona Góra 84:94 Legia Warszawa

03.01.2024 Zastal Zielona Góra 71:92 Legia Warszawa

22.09.2023 Legia Warszawa 90:72 Zastal Zielona Góra

03.05.2023 Legia Warszawa 87:81 Zastal Zielona Góra

08.01.2023 Zastal Zielona Góra 90:106 Legia Warszawa

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa pd. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 7-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,4 / 75,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 62,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,8%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Michał Kolenda śr. 13.6, Jayvon Graves 12.2, Andrzej Pluta 11.6.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins, Matthias Tass.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85).



Termin meczu: niedziela, 9 listopada 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Zielona Góra, ul. Sulechowska 41 (hala CRS)

Ceny biletów: 17.50, 35 zł (ulgowe) oraz 30, 45 zł (normalne)

Pojemność hali: 5080 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski



