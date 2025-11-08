Rugby
Legia gra z Watahą (transmisja)
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 18 rugbiści Legii Warszawa rozegrają ostatnie ligowe spotkanie w tym roku. Legioniści zmierzą się na wyjeździe z Watahą Zielona Góra. Zapraszamy na transmisję:
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Demetrio Piyuka, 5. Maciej Żarnowski, 6. Maciej Kalata, 7. Dawid Poznański, 8. Oskar Zawadzki, 9. Vincent Clements, 10. Daniel Żołkowski, 11. Igor Sobiesiak, 12. Kornel Szeląg, 13. Simoni Mikaberidze, 14. Aliaksiej Bakłażec, 15. Hubert Stelmaszyński
rezerwa: 16. Bartosz Bardziński, 17. Robert Sobiesiak, 18. Marcin Stachowski, 19. Yassine Hemissi, 20. Adrian Rudnik, 21. Daniel Gajda, 22. Michał Muzalski
