Relacja z trybun: Pierwsza słoweńska wyprawa

Wtorek, 11 listopada 2025 r. 09:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami pierwszy wyjazdowy mecz w Słowenii - Legia wcześniej nigdy w swojej historii nie miała okazji rozgrywać oficjalnego spotkania w tym kraju. Na początku listopada mieliśmy okazję podróżować do ok. 30-tysięcznego Celje, by przekonać się na własne oczy, ze nawet w takim miejscu, grając przeciwko klubowi z kilkukrotnie mniejszym budżetem, nasi piłkarze są w stanie dokonać rzeczy niemożliwych.













Zainteresowanie przyjazdem Legii po stronie gospodarzy było olbrzymie. Najlepiej świadczy o tym łączna frekwencja, w porównaniu z tą z poprzednich meczów. Wszak często nie przekracza ona nawet 3 tysięcy osób. Tego dnia było ich 8 tysięcy (licząc w to naszą, liczącą 1260 os. grupę). W dużej mierze wypełnili dwie zadaszone trybuny. Trzecia, duża trybuna prosta została wyłączona z użytku, bowiem wszyscy chętni pomieścili się na dwóch pozostałych trybunach. Fanatycy z Celje - ekipa "Celjski Grofje 1992" (czyli Hrabiowie Celje) była zdecydowanie liczniejsza niż na najważniejszych derbowych meczach ligowych. Jak sami przyznali, w ich szeregach pojawiło się sporo nowych twarzy. Młyn dochodzący do 350 głów to jak na realia Celje pod względem choćby wielkości miasta, świetny wynik. Z przodu młyna, na trybunie, wywiesili swoje główne płótno "Grofje" oraz dwie mniejsce (w tym "Originals"). Zbici na sektorze prowadzili doping przez całe spotkanie, który na pewno ułatwiał im znajdujący się nad ich głowami dach.





Po straconych dwóch bramkach ryknęliśmy "Legia walcząca, Legia walcząca do końca" oraz "Hej Legio jazda z k...i!". Na 10 min. przed końcem meczu zaśpiewaliśmy hymn. Później, przez kilka minut, śpiewaliśmy "Nie poddawaj się...". Wynik nie uległ zmianie, ale jak mogło być inaczej, skoro nasze gwiazdy w doliczonym czasie ledwo przebierały nogami, jakby grały na czas. Po końcowym gwizdku nie było innej opcji niż wyładować swe wkur...nie. Przepłacane gwiazdeczki, które mają najlepsze możliwe warunki do treningów przepier...ją wszystko co się da. Ligę, krajowy puchar, europuchary... "Legia grać, k... mać" oraz "Co wy robicie, wy naszą Legię hańbicie?!" - niosło się pod ich adresem. Grajki zostały zaproszone pod sektor na rozmowę. Nie pierwszy raz zresztą, więc niestety istnieje obawa, że ta nic nie przyniesie. Kiedy część piłkarzy udała się do szatni, trzech zawodników wciąż wymieniało z kibicami przez ogrodzenie argumenty odnośnie postawy, którą raczą nas od trzech miesięcy...







