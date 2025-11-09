Skrót meczu z Zastalem
Fumen, źródło: Legionisci.com
Koszykarze Legii Warszawa wygrali 88-71 z Zastalem Zielona Góra. Tym samym stołeczny zespół pozostaje niepokonany w lidze. W ekipie Heiko Rannuli wyróżniał się duet Jayvon Graves - Andrzej Pluta. Obaj gracze zdobyli łącznie 39 punktów. Wypracowana przewaga legionistów pozwoliła trenerowi na danie szansy zawodnikom w większym wymiarze czasowym. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom