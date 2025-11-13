Legia rozpoczyna sezon 2025/26 w ekstralidze badmintona

Drużyna Legii Warszawa po kilkuletniej przerwie, znów zagra w ekstralidze badmintona. Legioniści połączyli siły z ekipą aktualnego mistrza Polski, ABRM Warszawa i w najbliższy wtorek, 18 listopada zainaugurują rozgrywki ligowe. Początkowo inauguracja miała się odbyć w Łodzi, ale kluby postanowiły zmienić gospodarza i we wtorek o 14:00 spotkanie Legii z KU AZS UM Łódź odbędzie się w Józefosławiu - w klubie Lavo przy ul. Geodetów 23E, gdzie legioniści mają swoje centrum treningowe.

Wstęp na zawody jest bezpłatny. Akipa AZS-u Łódź ma za sobą jeden występ w obecnym sezonie - łodzianie przegrali 20 października w wyjazdowym meczu z Unią Bieruń 1:6. W tamtym meczu w zespole AZS-u wystąpili: Adam Mendrek, Andi Fadel Muhammad (zdobył jedyny punkt dla swojej drużyny), Julia Stankiewicz, Daria Zimnol, Maria Kisiel, Mateusz Danielak oraz Anna Duda.



Skład Legii Warszawa na sezon 2025/26: Zuzanna Jankowska, Miłosz Bochat, Mateusz Golas, Bartosz Krajewski, Piotr Krajewski, Dominik Kwinta, Szymon Ślepecki, Paulina Cybulska, Joanna Rudna, Aleksandra Węslawowicz, Jessica Orzechowicz, Jan Wilczak, Ida Wiśniewska, Kornelia Marczak, Yvonne Li, Adrian Krawczyk, Kaloyana Nalbantova.



Kolejny mecz legioniści rozegrają 1 grudnia o 18:00 w Białymstoku z UKS-em Hubal. Kolejne domowe spotkanie czeka Legię dopiero 19 stycznia ze Śląskiem Wrocław.



