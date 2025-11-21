Rezerwy

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-2 Legia II Warszawa

Adam Ryczkowski - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 18. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki 2-0. Do przerwy legioniści wygrywali 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 26 listopada o godz. 12:00. Będzie to zaległy mecz ze Zniczem Biała Piska.

REKLAMA

III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-2 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 - 5' Adam Ryczkowski

0-2- 75' Igor Skrobała


 


Lechia (skład wyjściowy): 27. Marcin Żyła, 2. Maksym Rosiński, 8. Eryk Kaproń, 11. Marcin Pieńkowski, 16. Daniel Chwałowski, 17. Filip Becht, 18. Mateusz Kempski, 23. Krystian Kolasa, 24. Jacek Tkaczyk, 71. Paweł Kępa, 77. Filip Zawadzki


Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka


Tabela, wyniki i terminarz III ligi



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Wołomin NR - 49 minut temu, *.play.pl

Trzecie zwycięstwo z rzędu, gratu(L)acje!!

odpowiedz
L - 56 minut temu, *.play.pl

Gwiazdorów z 1. zespołu zawstydzają już Legia Ladies (lider), koszykarze (mistrz, lider), U19 (mistrz, LM) a za chwile, w koncu, awansem ostatecznie zawstydzą rezerwy. Za chwile sie bedziemy zastanawiali co nastapi najpierw, reaktywacja sekcji hokejowej czy mistrzostwo piłkarzy...

odpowiedz
Reader - 1 godzinę temu, *.play.pl

no i brawo, panowie; teraz ograć Białą Piską

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.