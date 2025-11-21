III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-2 Legia II Warszawa

W meczu 18. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki 2-0. Do przerwy legioniści wygrywali 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 26 listopada o godz. 12:00. Będzie to zaległy mecz ze Zniczem Biała Piska.
III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-2 (0-1) Legia II Warszawa
0-1 - 5' Adam Ryczkowski
0-2- 75' Igor Skrobała
Lechia (skład wyjściowy): 27. Marcin Żyła, 2. Maksym Rosiński, 8. Eryk Kaproń, 11. Marcin Pieńkowski, 16. Daniel Chwałowski, 17. Filip Becht, 18. Mateusz Kempski, 23. Krystian Kolasa, 24. Jacek Tkaczyk, 71. Paweł Kępa, 77. Filip Zawadzki
Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka
Tabela, wyniki i terminarz III ligi