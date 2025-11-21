III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-2 Legia II Warszawa

W meczu 18. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki 2-0. Do przerwy legioniści wygrywali 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 26 listopada o godz. 12:00. Będzie to zaległy mecz ze Zniczem Biała Piska.

Wołomin NR - 49 minut temu, *.play.pl Trzecie zwycięstwo z rzędu, gratu(L)acje!! odpowiedz

L - 56 minut temu, *.play.pl Gwiazdorów z 1. zespołu zawstydzają już Legia Ladies (lider), koszykarze (mistrz, lider), U19 (mistrz, LM) a za chwile, w koncu, awansem ostatecznie zawstydzą rezerwy. Za chwile sie bedziemy zastanawiali co nastapi najpierw, reaktywacja sekcji hokejowej czy mistrzostwo piłkarzy... odpowiedz

Reader - 1 godzinę temu, *.play.pl no i brawo, panowie; teraz ograć Białą Piską odpowiedz

