Wyniki 16. kolejki Ekstraklasy. Legia na 12. miejscu

Za nami 16. kolejka Ekstraklasy. W piątek aktualnie liderujący Górnik zremisował z Wisłą 1-1. W sobotę Legia uratowała remis z Lechią po golu w doliczonym czasie. Bolesnej porażki doznał Raków, który przegrał na własnym stadionie z Piastem 1-3. Cracovia niespodziewanie uległa Motorowi.
Niedzielny mecz Jagiellonii z GKS-em został przełożony ze względu na opady śniegu. Z kolei Lech wygrał wysoko z Radomiakiem. Drugiej z rzędu porażki doznał Widzew, który przegrał u siebie z Koroną. Na zakończenie kolejki Pogoń rozgromiła Zagłębie i zepchnęła Legię na 12. miejsce w tabeli.
16. kolejka:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-0 Arka Gdynia
Górnik Zabrze 1-1 Wisła Płock
Cracovia 1-2 Motor Lublin
Raków Częstochowa 1-3 Piast Gliwice
Legia Warszawa 2-2 Lechia Gdańsk
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice (przełożony)
Lech Poznań 4-1 Radomiak Radom
Widzew Łódź 1-3 Korona Kielce
Pogoń Szczecin 5-1 Zagłębie Lubin
