UYL: PAOK Saloniki 1-2 Legia Warszawa. Awans Legii do fazy pucharowej

Mikołaj Ciura
W rewanżowym meczu 3. rundy ścieżki mistrzowskiej UEFA Youth League Legia Warszawa U-19 wygrała na wyjeździe z PAOK-iem Saloniki 2-1. Pierwsze spotkanie zakończyło się identycznym wynikiem, więc to legioniści awansowali do fazy pucharowej rozgrywek!

Do przerwy obie drużyny nie potrafiły sobie specjalnie zagrozić i po pierwszej połowie padł bezbramkowy remis. Druga część lepiej zaczęła się dla gospodarzy, którzy niecałe 10 minut po wznowieniu gry wyszli na prowadzenie. Legioniści odpowiedzieli w 75. minucie a bramkę 4 minuty po wejściu na boisku zdobył Szymon Piasta. PAOK po stracie gola zdecydowanie zaostrzył swoją grę, aż jeden z defensorów w zaledwie 4 minuty został ukarany dwukrotnie żółtą kartką i w 82. minucie wyleciał boiska. Drugi faul Greka był tuż przed polem karnym, do rzutu wolnego podszedł Samuel Kováčik i bezpośrednim uderzeniem ze stałego fragmenty gry zdobył swoje 6 trafienie w tych rozgrywkach, zapewniając "Wojskowym" zwycięstwo i pieczętując awans. 


 


Legia w 1/16 finału zmierzy się z jedną z drużyn z miejsc 7-16 w fazie ligowej, a pary rozlosowane zostaną 12 grudnia w Nyonie. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 3-4 lutego 2026 roku.


UYL: PAOK Saloniki 1-2 (0-0) Legia Warszawa

1-0 - 54' Paschalis Stylos

1-1 - 75' Szymon Piasta

1-2 - 83' Samuel Kováčik


PAOK: 1. Efstathios Mpeleris - 2. Pavlos Tsiotas, 4. Dimitrios Bataoulas, 5. Georgios Kosidis, 3. Konstantinos Polykratis - 7. Ioannis Tsifoutis (63' 19. Dimitrios Berdos), 8. Evagjelos Gjoka, 10. Mahamadou Balde (85' 20. Alkiviadis Avrampos), 6. Maksymilian Sznaucner (72' 16. Michail Papadopoulos), 11. Bedri Dunga - 9. Paschalis Stylos (72' 18. Georgios Krommydas) 


Legia: 1. Jan Bienduga - 2. Karol Kosiorek, 5. Jan Leszczyński, 3. Mateusz Lauryn - 14. Szymon Chojecki (74' 7. Daniel Foks), 6. Pascal Mozie, 4. Maciej Ruszkiewicz, 11. Erik Mikanowicz (90+1' 17. Athanasios Christopoulos) - 15. Maciej Saletra (71' 8. Szymon Piasta), 9. Przemysław Mizera, 20. Samuel Kováčik


żółte kartki: Gjoka 56', Balde77', Tsiotas 78'; 82', Kosidis 90+4' - Mozie 38', Saletra 48', Mikanowicz 77', Kováčik 83'


czerwona kartka: Tsiotas 82'




Komentarze (2)

Blinker - 25 minut temu, *.play.pl

brawo panowie; zrobili co kiedyś ich dużo starsi
koledzy (z Deyną, Gadochą, Ćmikiewiczem, Pieszką
nie potrafili dokonać czyli przegrali w 1973-74 w pierwszej rundzie z PAOK (PZP)

Fishcom - 28 minut temu, *.t-mobile.pl

Brawo młodzi jest dobrze w finalach youth ligi mistrzów trzeba zagrac na Ł3 ⚽️
legia walcząca 👍

