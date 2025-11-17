Nie ma już niepokonanych drużyn w Orlen Basket Lidze. W ciekawie zapowiadającym się meczu, Legia Warszawa musiała uznać wyższość Śląska Wrocław. Do niespodzianki doszło w Słupsku, gdzie Czarni przegrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Natomiast MKS Dąbrowa Górnicza pokonała faworyzowanego Trefla Sopot. King Szczecin oraz Arka Gdynia pokazały swój potencjał w rywalizacji z Dzikami Warszawa oraz Górnikiem Wałbrzych. W derbach Kujaw lepszy Anwil, który przekroczył barierę stu punktów w Toruniu.

Wyniki 8. kolejki PLK

Czarni Słupsk 86-93 (31-16, 12-23, 20-25, 23-29) Stal Ostrów Wielkopolski

Dziki Warszawa 85-96 (19-23, 23-31, 21-20, 22-22) King Szczecin

Śląsk Wrocław 98-84 (24-20, 32-21, 30-24, 12-19) Legia Warszawa

Start Lublin 77-91 (15-23, 22-31, 18-25, 22-12) Zastal Zielona Góra

MKS Dąbrowa Górnicza 93-81 (18-20, 30-19, 21-17, 24-25) Trefl Sopot

Twarde Pierniki Toruń 95-101 (24-20, 27-26, 19-37, 25-18) Anwil Włocławek

Arka Gdynia 85-69 (14-20, 27-17, 23-17, 21-15) Górnik Wałbrzych

GTK Gliwice 98-75 (19-17, 26-26, 23-20, 30-12) Miasto Szkła Krosno





