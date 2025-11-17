Wyniki 12. kolejki Ekstraklasy

W weekend rozegrano mecze 12. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 13. miejsce, tuż nad strefą spadkową.
12. kolejka:
Śląsk Wrocław 2-5 Futsal Świecie
Widzew Łódź 1-11 Piast Gliwice
BSF Bochnia 4-4 (2-2) Legia Warszawa
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 5-0 AZS UŚ Katowice
Dreman Opole Komprachcice 2-2 Red Dragons Pniewy
Eurobus Przemyśl 5-0 Rekord Bielsko-Biała
Futsal Leszno 3-1 Constract Lubawa
FC Toruń 5-1 Ruch Chorzów Futsal
Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy