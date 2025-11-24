Wyniki 9. kolejki PLK: Ciasno w czołówce

Po 9. kolejce Orlen Basket Ligi zrobiło się ciasno w czołówce. Legia Warszawa przegrała u siebie z Dzikami, a Trefl Sopot pokonał u siebie King Szczecin. Co pr`zy jednoczesnej gładkiej wygranej Arki w Gliwicach sprawiło, że aż cztery czołowe drużyny mają bilans 6-2. Miasto Szkła Krosno zamyka tabelę po porażce ze Stalą Ostrów Wielkopolski.
Wyniki 9. kolejki PLK
Stal Ostrów Wielkopolski 92-89 (22-20, 22-30, 22-22, 26-17) Miasto Szkła Krosno
GTK Gliwice 66-89 (25-22, 7-28, 18-22, 16-17) Arka Gdynia
Anwil Włocławek 91-80 (17-20, 26-22, 26-17, 22-21) Czarni Słupsk
MKS Dąbrowa Górnicza 79-96 (7-18, 21-19, 31-24, 20-35) Górnik Wałbrzych
Twarde Pierniki Toruń 95-81 (20-23, 23-26, 25-16, 27-16) Zastal Zielona Góra
Legia Warszawa 79-84 (12-20, 28-22, 28-19, 11-23) Dziki Warszawa
Start Lublin 91-98 (23-32, 21-30, 21-16, 26-20) Śląsk Wrocław
Trefl Sopot 84-74 (25-13, 25-17, 15-17, 19-27) King Szczecin