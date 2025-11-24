Wyniki 9. kolejki PLK: Ciasno w czołówce

fot. Maciek Gronau
Fumen
Legionisci.com Legionisci.com

Po 9. kolejce Orlen Basket Ligi zrobiło się ciasno w czołówce. Legia Warszawa przegrała u siebie z Dzikami, a Trefl Sopot pokonał u siebie King Szczecin. Co pr`zy jednoczesnej gładkiej wygranej Arki w Gliwicach sprawiło, że aż cztery czołowe drużyny mają bilans 6-2. Miasto Szkła Krosno zamyka tabelę po porażce ze Stalą Ostrów Wielkopolski. 

REKLAMA

 



Wyniki 9. kolejki PLK

Stal Ostrów Wielkopolski 92-89 (22-20, 22-30, 22-22, 26-17) Miasto Szkła Krosno

GTK Gliwice 66-89 (25-22, 7-28, 18-22, 16-17) Arka Gdynia

Anwil Włocławek 91-80 (17-20, 26-22, 26-17, 22-21) Czarni Słupsk

MKS Dąbrowa Górnicza 79-96 (7-18, 21-19, 31-24, 20-35) Górnik Wałbrzych

Twarde Pierniki Toruń 95-81 (20-23, 23-26, 25-16, 27-16) Zastal Zielona Góra

Legia Warszawa 79-84 (12-20, 28-22, 28-19, 11-23) Dziki Warszawa

Start Lublin 91-98 (23-32, 21-30, 21-16, 26-20) Śląsk Wrocław

Trefl Sopot 84-74 (25-13, 25-17, 15-17, 19-27) King Szczecin


Terminarz i wyniki

Tabela PLK



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.