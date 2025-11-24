Wyniki 13. kolejki Ekstraklasy

W weekend rozegrano mecze 13. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia odniosła bardzo ważne zwycięstwo i zajmuje aktualnie 11. miejsce.
13. kolejka:
Piast Gliwice 6-0 Dreman Opole Komprachcice
AZS UŚ Katowice 4-3 Futsal Leszno
Futsal Świecie 3-3 FC Toruń
Ruch Chorzów Futsal 2-4 Widzew Łódź
Red Dragons Pniewy 1-3 Eurobus Przemyśl
Legia Warszawa 6-1 (1-1) Śląsk Wrocław
Constract Lubawa 2-2 BSF Bochnia
Rekord Bielsko-Biała 6-1 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
