Wyniki 13. kolejki Ekstraklasy

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 13. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia odniosła bardzo ważne zwycięstwo i zajmuje aktualnie 11. miejsce.

REKLAMA


13. kolejka:
Piast Gliwice 6-0 Dreman Opole Komprachcice
AZS UŚ Katowice 4-3 Futsal Leszno
Futsal Świecie 3-3 FC Toruń
Ruch Chorzów Futsal 2-4 Widzew Łódź
Red Dragons Pniewy 1-3 Eurobus Przemyśl
Legia Warszawa 6-1 (1-1) Śląsk Wrocław
Constract Lubawa 2-2 BSF Bochnia
Rekord Bielsko-Biała 6-1 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 


Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.