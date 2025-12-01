Wyniki 14. kolejki Ekstraklasy

W weekend rozegrano mecze 14. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 12. miejsce.
14. kolejka:
Widzew Łódź 4-3 Dreman Opole Komprachcice
Ruch Chorzów Futsal 2-1 Futsal Świecie
Futsal Leszno 1-2 Rekord Bielsko-Biała
Śląsk Wrocław 1-2 Constract Lubawa
FC Toruń 3-3 (2-2) Legia Warszawa
Eurobus Przemyśl 4-3 Piast Gliwice
BSF Bochnia 10-2 AZS UŚ Katowice
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 2-2 Red Dragons Pniewy
