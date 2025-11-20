el. MŚ: Polska poznała rywali w play-offach

Rozlosowano pary fazy play-off eliminacji do mistrzostw świata 2026. Polska trafiła na ścieżkę B, a jej rywalem w półfinale będzie Albania.

REKLAMA

Jeśli Polacy wygrają, w finale ich przeciwnikiem będzie zwycięzca pary Ukraina - Szwecja.









Półfinał zostanie rozegrany 26 marca w Polsce, natomiast finał 31 marca na wyjeździe.





Pary:

A: Włochy - Irlandia Północna; Walia - Bośnia i Hercegowina

B: Ukraina - Szwecja; Polska - Albania

C: Turcja - Rumunia; Słowacja - Kosowo

D: Dania - Macedonia Północna; Czechy - Irlandia



