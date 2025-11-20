Reprezentacja

el. MŚ: Polska poznała rywali w play-offach

fot. Maciek Gronau
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Rozlosowano pary fazy play-off eliminacji do mistrzostw świata 2026. Polska trafiła na ścieżkę B, a jej rywalem w półfinale będzie Albania. 

REKLAMA

Jeśli Polacy wygrają, w finale ich przeciwnikiem będzie zwycięzca pary Ukraina - Szwecja.


 


Półfinał zostanie rozegrany 26 marca w Polsce, natomiast finał 31 marca na wyjeździe. 


Pary:

A: Włochy - Irlandia Północna; Walia - Bośnia i Hercegowina

B: Ukraina - Szwecja; Polska - Albania

C: Turcja - Rumunia; Słowacja - Kosowo

D: Dania - Macedonia Północna; Czechy - Irlandia



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Rumcajs - 51 minut temu, *.246.47

Tak postawiłem po kursie 4:1. Najtrudniejszy rywal, szansę oceniam 51/49 dla lepszych.

odpowiedz
Kilof - 56 minut temu, *.vectranet.pl

Jadymy durś!

odpowiedz
Wycior - 56 minut temu, *.vectranet.pl

Czyli oba mecze w Polsce.

odpowiedz
Szkielet - 1 godzinę temu, *.gov.pl

Mamy fart!

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.