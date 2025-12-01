Wyniki 17. kolejki Ekstraklasy: Legia tuż nad strefą spadkową

Za nami 17. kolejka Ekstraklasy. Na początek Piast przegrał u siebie z Widzewem, a następnie Radomiak rozgromił aktualnego lidera z Zabrza aż 4-0. W sobotę w Kielcach Cracovia przełamała złą serię, a GKS pokonał Pogoń.
W niedzielę doszło do starcia Arki i Rakowa, z którego górą wyszli częstochowianie. Z kolei w meczach Zagłębia z Jagiellonią i Wisły Płock z Lechem goli nie obejrzeliśmy.
Na zakończenie kolejki Legia pojechała do Lublina. Stołeczny zespół po raz kolejny nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść i obecnie zajmuje 14. miejsce w tabeli z 2 punktami przewagi nad strefą spadkową.
17. kolejka:
Piast Gliwice 0-2 Widzew Łódź
Radomiak Radom 4-0 Górnik Zabrze
Lechia Gdańsk 5-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Korona Kielce 0-1 Cracovia
GKS Katowice 2-0 Pogoń Szczecin
Arka Gdynia 1-4 Raków Częstochowa
Zagłębie Lubin 0-0 Jagiellonia Białystok
Wisła Płock 0-0 Lech Poznań
Motor Lublin 1-1 Legia Warszawa
