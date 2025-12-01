Wyniki 17. kolejki Ekstraklasy: Legia tuż nad strefą spadkową

Na zakończenie kolejki Legia pojechała do Lublina. Stołeczny zespół po raz kolejny nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść i obecnie zajmuje 14. miejsce w tabeli z 2 punktami przewagi nad strefą spadkową.

W niedzielę doszło do starcia Arki i Rakowa, z którego górą wyszli częstochowianie. Z kolei w meczach Zagłębia z Jagiellonią i Wisły Płock z Lechem goli nie obejrzeliśmy.

Za nami 17. kolejka Ekstraklasy. Na początek Piast przegrał u siebie z Widzewem, a następnie Radomiak rozgromił aktualnego lidera z Zabrza aż 4-0. W sobotę w Kielcach Cracovia przełamała złą serię, a GKS pokonał Pogoń.

Komentarze (34)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Chudy Grubas - 22 godziny temu, *.78.174 Prawie cała czołówka pogubiła punkty, więc co zrobią nasze orły?

Zgubią punkty 😎 odpowiedz

(L)uki - 13 godzin temu, *.25.60 @Chudy Grubas: teraz to trzeba patrzeć czy spadkowicze punktują ! odpowiedz

Wołomin NR - 30.11.2025 / 19:21, *.centertel.pl Sezon 1991/1992 odpowiedz

Zbiórka - 30.11.2025 / 17:03, *.play-internet.pl Podobno p🙂rezes chodzi z czapką po Warszawie i zbiera na Papszuna odpowiedz

Rumcajs - 30.11.2025 / 13:31, *.246.18 Nawet w niższych ligach mają z nas bekę. Otrzymaliśmy wyzwanie od jednego z trzecioligowców o to, kto szybciej wygra kolejny mecz. Tylko, że oni kolejny mecz zagrają dopiero w marcu... Uda się nam wygrać wcześniej? odpowiedz

Dawid Wawrzuta - 30.11.2025 / 10:56, *.tpnet.pl 😍. odpowiedz

Rumcajs - 30.11.2025 / 10:30, *.246.40 Dziś nastąpi kolejna, trzecia z rzędu niedziela bez straty punktów. A mówią, że Astiz się nie sprawdza.



Za to jutro wygramy już nowym trenerem. 😎 odpowiedz

Znawca - 29.11.2025 / 22:18, *.interkam.pl W tej lidze kazdy moze wygrać z każdym.Obecnie mocno pod formą jest Górnik, Craxa dziś się przełamała i moze znowu wejść na swoj poziom.Elsner dał też impuls zmianą systemu gry.Generalnie kazdy trener wie,że nastąpi mały kryzys i to jest nieuniknione,a nawet potrafią wycyrklować kiedy to nastąpi, w jakim okresie.Wczesniej starszny kryzys miał Raków, ale ostatnie tygodnie poszli mocno w górę.Teraz pora na gorszy okres w Jagiellonii,aczkolwiek oni dobrze zarządzają kadrą i rotują i narazie przeszli przez ten okres suchą stopą.Rownież Lokomotywa ma tendencję zwyżkową. Co do Legii to w tym sezonie nie mieliśmy piku,szczytu formy przez cały ten okres rundy jesiennej.To jest zadziwiające,koszmarne i nieco śmieszne,ale prawdziwe. odpowiedz

Marcin77 - 30.11.2025 / 00:50, *.play-internet.pl @Znawca:

Feio. odpowiedz

Waldek - 29.11.2025 / 22:08, *.play-internet.pl Znowuż tam przerżniemy. Znowuż w poniedziałek.



☹️ odpowiedz

Pusia - 29.11.2025 / 21:34, *.vectranet.pl Legia polegnie w Lublinie. odpowiedz

Dexter - 29.11.2025 / 06:51, *.centertel.pl Skoro mogła spaść Wisła Śląsk i Lechia do dlaczego nie Legia odpowiedz

Kiwi 🥝 - 29.11.2025 / 08:41, *.t-mobile.pl @Dexter: Bo te trzy zespoły razem wzięte i tak nie do nas nie dorastają? odpowiedz

Adam - 29.11.2025 / 10:59, *.autocom.pl @Kiwi 🥝: problem jest taki, że w Legii wszystko postawione jest na głowie, więc już ich dogoniliśmy. Krótko mówiąc: Legia już jest w d..., a teraz Ferdek z Żewłakiem wstawili tam jeszcze kanapę (Nijakiego Astiza) i drużyna zaczyna się tu urządzać 😜 odpowiedz

Dedi - 29.11.2025 / 01:18, *.plus.pl W Motorze gra Ronaldo... Nie mamy żadnych szans. odpowiedz

Jest sposób - 29.11.2025 / 21:45, *.tpnet.pl @Dedi: Spokoojnie , ''podobno'' Michał Pazdan ma wrócić do nas na ten jeden mecz z Motorem , a on potrafi zatrzymać Ronaldo . 😉 odpowiedz

Z ostatniej chwili - 28.11.2025 / 23:58, *.autocom.pl Wobec problemów z pozyskaniem Papszuna, Legia zamierza wykupić Feio z Radomiaka, złożyli też ofertę Jagiellonii za Siemieńca. Jeżeli się nie uda żaden z tych transferów, to rozpoczną starania o Fredriksena. Opcją rezerwową jest powrót Runaicia, za którego Legia chce oddać Minetę Rajovicia z Cwolakiem. W najbliższych dniach oferty pracy w Legii dostaną pozostali trenerzy klubów z ekstraklasy. I najważniejsze: rozwiązany zostają kontrakty z Ferdkiem i Żewłakiem.😜 odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 28.11.2025 / 22:50, *.110.114 Mówiłem jak zwalniali rumunskiego wuefistę żeby dzwonić do Feio z przeprosinami. I kwiaty wyslać. odpowiedz

dfsd - 29.11.2025 / 23:28, *.kabel-deutschland.de @Barnaba Król Portalu Legionisci.com: daj screena odpowiedz

Leon - 28.11.2025 / 22:28, *.centertel.pl W tym sezonie będzie dublet w Płocku: ręczna i nożna. odpowiedz

Adam - 29.11.2025 / 10:51, *.autocom.pl @Leon: też uważam, że Płock jest mocno niedoceniany, a to przecież taki Radom północy... Mazowsza 😜 odpowiedz

Robert - 28.11.2025 / 22:10, *.centertel.pl Jak tak dalej będzie to europejskie puchary będziemy mogli oglądać na żywo ale w Radomiu. odpowiedz

Papusza - 28.11.2025 / 22:08, *.kompex.pl Feio- górnik 4-0… odpowiedz

Trampek - 28.11.2025 / 23:56, *.orange.pl @Papusza:Jak czują się eks-perci LEGII co zwolnili Fejo ? Podpowiadam . Nie mają CZUCIA bo wyschły im szare komórki . odpowiedz

asdf - 28.11.2025 / 19:36, *.kabel-deutschland.de mysle ze chlopaki powinni dostac urlop do poniedzialku :D odpowiedz

MarioL - 28.11.2025 / 14:38, *.wanadoo.fr Ciężkie czasy nadeszły.To nie są żarty,naprawdę będzie ciężko nam się utrzymać.Runda jesienna katastrofa,potem na wiosnę przyjdzie kolejny kiepski trener ( Papszun) ,oraz odejdzie kilku kopaczy,Miodek napewno też kogoś sprzeda.Robi się naprawdę nie wesoło. odpowiedz

Miodel - 29.11.2025 / 00:00, *.autocom.pl @MarioL: w końcu spełni się sen Pudla: Legia zostanie mistrzem polskiej... I ligi 😜 odpowiedz

Mario - 29.11.2025 / 18:49, *.wanadoo.fr @Miodel: odpowiedz

MarioL - 29.11.2025 / 18:50, *.wanadoo.fr @Miodel: Po bolesnym spadku to raczej nie prędko będziemy mistrzami pierwszej ligi. odpowiedz

michaL - 9 godzin temu, *.play.pl @MarioL: canal+, ekstraklasa sa oraz pzpn NIGDY nie pozwola Legii spasc bo to sie poprostu nie oplaca... 😢 beda nam jakies cudowne karne dawac, bramki ze spalonego wszystkie nam uznaja a przeciwnicy za tylko dotkniecie tych naszych cudownych "pilkarzy" odrazu czerwona dostana, byle tylko Legia zostala w ekstraklasie... bez Legii kto to bedzie ogladal albo placil za c+ 💩🤡😂 odpowiedz

Rumcajs - 8 godzin temu, *.246.24 @michaL: TVP Sport transmituje 1 ligę ze znacznie większą jakością niż C+ Ekstraklasę czy LM. Widzisz profesjonalizm, a nie jakichś z przypadku ekspertów czy komentatorów. Jak spadnie Legia, a Wisła nie awansuje to się jeszcze okaże, że nie tylko jakościowo, ale również sportowo 1 liga po prostu będzie ciekawsza od Ekstraklasy z Wisłą, Legią, Ruchem, Śląskiem, ŁKS-em, derbami Warszawy, derbami Krakowa, itd. odpowiedz

Obcy - 28.11.2025 / 12:18, *.t-mobile.pl Motor nas zmasakruje u siebie. Ze trzy brameczki zaliczymy. Przywitamy się ze strefą spadkową. odpowiedz

Ka(L)i - 28.11.2025 / 12:41, *.orange.pl @Obcy: Lechia stuknie Bruk Bet.Piast Widzew .Radomiak Gornik i strefa spadkowa tak jak mowisz nalezy do nas i Widzewa odpowiedz

Pusia - 29.11.2025 / 21:34, *.vectranet.pl @Ka(L)i: Żymianie z Łodzi są na fali i wygrali spokojnie. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.