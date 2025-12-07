Wyniki 10. kolejki PLK: Trójmiasto na czele

Wygrane Arki Gdynia z Krośnie oraz Trefla Sopot z Legią w Warszawie sprawiły, że zespoły z Trójmiasta zajmują czołowe dwa miejsca w ligowej tabeli. King Szczecin nie dotrzymał im kroku przegrywając z Górnikiem Wałbrzych. Do sporej niespodzianki doszło w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Stal rozbiła Anwil. Na koniec kolejki Twarde Pierniki rozmiękły się we Wrocławiu oddając inicjatywę gospodarzom.

REKLAMA









Wyniki 9. kolejki PLK

Miasto Szkła Krosno 60-78 (12-22, 17-13, 17-22, 14-21) Arka Gdynia

Stal Ostrów Wielkopolski 104-89 (27-17, 30-18, 28-21, 19-33) Anwil Włocławek

MKS Dąbrowa Górnicza 88-72 (17-23, 22-21, 20-12, 29-16) GTK Gliwice

Legia Warszawa 78-88 (13-22, 28-26, 20-15, 17-25) Trefl Sopot

Czarni Słupsk 63-95 (17-21, 19-22, 14-28, 13-24) Zastal Zielona Góra

King Szczecin 64-77 (24-7, 12-23, 14-20, 14-27) Górnik Wałbrzych

Start Lublin 76-101 (14-28, 23-27, 19-23, 20-23) Dziki Warszawa

Śląsk Wrocław 87-75 (21-31, 21-18, 25-12, 20-14) Twarde Pierniki Toruń





Terminarz i wyniki

Tabela PLK





