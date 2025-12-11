Wyniki 15. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 15. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 18. miejsce.
Kolejne ligowe mecze odbędą się na początku przyszłego roku.
15. kolejka:
Red Dragons Pniewy 3-6 Futsal Leszno
AZS UŚ Katowice 6-3 Śląsk Wrocław
Dreman Opole Komprachcice 2-8 Eurobus Przemyśl
Ruch Chorzów Futsal 2-3 (1-1) Legia Warszawa
Constract Lubawa 11-0 FC Toruń
Rekord Bielsko-Biała 6-0 BSF Bochnia
Futsal Świecie 4-4 Widzew Łódź
Piast Gliwice 2-2 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
