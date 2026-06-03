Reprezentacja

Polska 2-2 Nigeria. Kapustka nie zagrał

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: Legionisci.com, 90minut.pl

Reprezentacja Polski zremisowała 2-2 w meczu towarzyskim z Nigerią, rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bramki dla "Biało-Czerwonych" zdobyli Kacper Potulski i Przemysław Wiśniewski. Dla gości trafili Terem Moffi i Paul Onuachu z rzutu karnego. Bartosz Kapustka cały mecz spędził na ławce rezerwowych.

REKLAMA

Polska 2-2 Nigeria

1-0 - 23' Terem Moffi
1-1 - 45\ Kacper Potulski
1-2 - 77 Paul Onuachu (k)
2-2 - 90+5' Przemysław Wiśniewski

Polska: 1. Kamil Grabara - 7. Jakub Kamiński, 3. Przemysław Wiśniewski, 5. Jan Bednarek, 25. Kacper Potulski (82' 14. Jakub Kiwior), 21. Nicola Zalewski (90' 17. Oskar Pietuszewski) - 20. Sebastian Szymański (62' 23. Kacper Kozłowski), 6. Bartosz Slisz, 10. Piotr Zieliński (90' 24. Karol Czubak) - 9. Robert Lewandowski, 11. Karol Świderski (62' 2. Norbert Wojtuszek)

Nigeria: 23. Maduka Okoye - 2. Abdullahi Bewene, 5. Igoh Ogbu (46' 21. Calvin Bassey), 18. Emmanuel Fernandez (46' 6. Semi Ajayi), 13. Bruno Onyemaechi (46' 3. Zaidu Sanusi) - 12. Tochukwu Nnadi (46' 14. Rafiu Durosinmi), 4. Wilfred Ndidi, 15. Moses Simon (64' 10. Fisayo Dele-Bashiru), 8. Frank Onyeka (46' 20. Raphael Onyedika) - 9. Terem Moffi (46, 19. Paul Onuachu), 22. Akor Adams (46' 7. Philip Otele)

żółte kartki: Slisz, Lewandowski - Bewene, Onyedika

sędziował: Marian Alexandru Barbu (Rumunia)




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.