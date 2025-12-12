PP: LZS Bojano 2-10 Legia Warszawa. Pewny awans

W meczu 1/16 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa pewnie wygrali z LZS Bojano 10-2 i awansowali do kolejnej rundy. Do przerwy legioniści prowadzili 4-1.

REKLAMA

Kolejne spotkanie rozegrają 3 stycznia o godz. 20 z Futsalem Świecie.









Niespodziewanie, to gospodarze jako pierwsi wyszli na prowadzenie, jednak legioniści szybko odrobili straty po bardzo ładnym uderzeniu Luki Prioriego. Chwilę później goście wyszli na prowadzenie ze sprawą Erica Sylli. Wkrótce potem na 3-1 podwyższył Mykyta Możejko. Czwartą bramkę zdobył strzałem z bliskiej odległości Jarosław Żmijewskij.





Na początku drugiej połowy strzałem z prawej strony piłkę w bramce umieścił Władysław Tkaczenko. Dosłownie kilka sekund później wynik podwyższył Mykyta Możejko i chwilę później powtórzył swój wyczyn. Na 8-1 trafił uderzeniem z prawej strony Władysław Tkaczenko. Dziewiątą bramkę zdobył Hugo Alves, a na 10-1 podwyższył Tomasz Warszawski. Tuż przed końcem gospodarze trafili na 2-10.





PP: LZS Bojano 2-10 (1-4) Legia Warszawa

1-0 Dominik Kukowski

1-1 Luca Priori

1-2 Eric Sylla

1-3 Mykyta Możejko

1-4 Jarosław Żmijewskij

1-5 Władysław Tkaczenko

1-6 Mykyta Możejko

1-7 Mykyta Możejko

1-8 Władysław Tkaczenko

1-9 Hugo Alves

1-10 Tomasz Warszawski

2-10





Legia: 18. Michał Sobków, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 16. Tomasz Warszawski, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori



