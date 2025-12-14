Zaległe ligowe mecze: Porażka Rakowa, remis Jagiellonii

fot. Piotr Galas
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

W niedzielę rozgrywane są zaległe mecze Ekstraklasy.  W ramach 4. kolejki Raków przegrał u siebie z Zagłębiem i nie wykorzystał szansy na objęcie prowadzenia w tabeli, a Jagiellonia tylko zremisowała z Lublinie z Motorem. 

REKLAMA

Do nadrobienia zostanie już tylko dwa spotkania - pomiędzy Piastem i Lechem oraz Jagiellonią i GKS-em, które odbędą się w lutym. 


 


Niedziela, 14.12.

Raków Częstochowa 0-1 Zagłębie Lubin

Motor Lublin 1-1 Jagiellonia Białystok

godz. 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice  (C+ Sport 3)


Aktualna tabela Ekstraklasy

Terminarz i wyniki Ekstraklasy

Klasyfikacja strzelców




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (6)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Filip - 3 godziny temu, *.151.116

Ostatni raz na drugą ligę holenderską zaglądałem ze dwa lata temu jak Haga kiepsko sobie radziła. Teraz patrzę, a chłopaki awansują do 1 ligi.

odpowiedz
Rafał - 4 godziny temu, *.centertel.pl

Ciekawa sytuacja. Po porażce Rakowa z Zagłębiem, a przed meczem Legii z Piastem, Raków ma więcej porażek w lidze niż Legia. Raków jest na 3 miejscu, a Legia jest na miejscu 16.

odpowiedz
Byku - 5 godzin temu, *.centertel.pl

Bedzie 0-3 bo ten mecz raczej nie zostanie dokończony.

odpowiedz
13 - 9 godzin temu, *.play-internet.pl

Czuję ostry wpie...😂🤣

odpowiedz
Legia - 9 godzin temu, *.31.17

Legia - Piast 2:2

odpowiedz
Wycior - 12 godzin temu, *.vectranet.pl

Jeszcze Jagiellonia z hanysami do uzupełnienia.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.