Wyniki 11. kolejki PLK

Rywalizacja Górnika Wałbrzych z Legią Warszawa była najciekawiej zapowiadającym się meczem kolejki. Przetrzebiony kontuzjami zespół ze stolicy walczył do samego końca i mógł przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale ostatecznie to gospodarze cieszyli się w piątkowy wieczór. Złudzeń nie było w Lublinie, gdzie Start został rozbity przez ekipę Trefla Sopot. Natomiast Dziki pokazały siłę w ofensywie wygrywając 110-91 z Twardymi Piernikami Toruń. W czołówce utrzymuje się Arka, która pokonała zespół z Dąbrowy Górniczej.

Wyniki 10. kolejki PLK

Górnik Wałbrzych 81-79 (23-25, 26-26, 14-12, 18-16) Legia Warszawa

King Szczecin 85-78 (26-18, 18-20, 21-18, 20-22) GTK Gliwice

Start Lublin 84-105 (19-27, 24-24, 20-29, 21-25) Trefl Sopot

Zastal Zielona Góra 98-84 (21-16, 27-22, 24-22, 26-24) Stal Ostrów Wielkopolski

Anwil Włocławek 99-93 (18-20, 34-27, 27-18, 20-28) Miasto Szkła Krosno

Dziki Warszawa 110-91 (31-19, 25-30, 28-27, 26-15) Twarde Pierniki Toruń

Arka Gdynia 92-84 (27-19, 23-22, 15-27, 27-16) MKS Dąbrowa Górnicza

Śląsk Wrocław 87-64 (28-9, 18-25, 18-14, 23-16) Czarni Słupsk


