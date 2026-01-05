Wyniki 16. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 16. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl, który ma już 7 pkt przewagi nad kolejnym zespołem. 

Legia zajmuje aktualnie 8. miejsce. Kolejne ligowe mecze odbędą się 6 stycznia. 


 



16. kolejka:
Dreman Opole Komprachcice 3-5 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Red Dragons Pniewy 4-2 BSF Bochnia
Constract Lubawa 13-1 Ruch Chorzów Futsal
Rekord Bielsko-Biała 5-1 Śląsk Wrocław
AZS UŚ Katowice 2-5 FC Toruń
Widzew Łódź 0-7 (0-2) Eurobus Przemyśl
Piast Gliwice 4-3 (2-2) Futsal Leszno
Legia Warszawa 7-3 (2-2) Futsal Świecie 


