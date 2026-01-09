Wyniki 17. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 17. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 8. miejsce.

Kolejne ligowe mecze odbędą się dopiero w lutym. 


 



17. kolejka:
Futsal Świecie 3-8 (1-6) Constract Lubawa
FC Toruń 4-2 (2-0) Rekord Bielsko-Biała
Ruch Chorzów Futsal 3-5 (1-4) AZS UŚ Katowice
Śląsk Wrocław 1-1 (1-0) Red Dragons Pniewy
Futsal Leszno 7-3 (3-0) Dreman Opole Komprachcice
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 0-1 (0-0) Eurobus Przemyśl
Legia Warszawa 5-3 (2-3) Widzew Łódź
BSF Bochnia 2-2 Piast Gliwice 


