Nowe otwarcie. Trening Legii pod wodzą Marka Papszuna

W niedzielę piłkarze Legii Warszawa wrócili z urlopów do stolicy i po południu zameldowali się w ośrodku treningowym w Urszulinie. Był to dzień organizacyjny, ale i symboliczny - drużyna poznała nowy sztab szkoleniowy, odbyły się spotkania z dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem. Marek Papszun przedstawił zawodnikom założenia na najbliższe tygodnie oraz plan na rundę rewanżową.

Całości z bliska przyglądał się Marcin Herra, który decyzją Dariusza Mioduskiego otrzymał dodatkowe kompetencje związane z codziennym zarządzaniem klubem.





Pierwszy trening pod wodzą Papszuna





Poniedziałkowe przedpołudnie upłynęło pod znakiem standardowych badań medycznych i testów wytrzymałościowych. Pierwszy właściwy trening pod wodzą nowego szkoleniowca rozpoczął się o godzinie 17. Zimowa aura nie sprzyjała pracy – termometry pokazywały około minus pięciu stopni, a wiatr potęgował chłód – jednak podgrzewana płyta boiska w LTC stanęła na wysokości zadania. Marek Papszun zarządził dynamiczne wejście w zajęcia: krótka przebieżka, szybkie tempo i niemal natychmiast przejście do ćwiczeń z piłkami.











Nowe twarze w sztabie

W sztabie szkoleniowym pojawiło się kilka nowych twarzy. Trenerem przygotowania fizycznego został Michał Garnys, dotychczasowy współpracownik Papszuna z Rakowa Częstochowa. Nowością w realiach Legii był także fakt, że pierwszy trener zwracał się do piłkarzy w języku polskim – ostatnio była to norma w czasach Czesława Michniewicza. Bardzo aktywny był główny asystent Artur Węska, który z kolei instruował zawodników po angielsku. Parametry piłkarzy na bieżąco analizował Łukasz Cebula, który wraz z Maciejem Krzymieniem będzie pracował w roli analityka.



W części rozgrzewkowej z piłkami czynny udział brali także Inaki Astiz oraz Marek Wasiluk. Osobno, z czwórką bramkarzy, pracował nowy trener golkiperów Maciej Kowal, który zastąpił zwolnionego Arkadiusza Malarza. Jego asystentem został Paweł Szajewski. Z boku zajęciom przyglądał się Paweł Frelik – trener mentalny, z którym Marek Papszun współpracuje od lat.



W zajęciach uczestniczyło łącznie 24 zawodników z pola oraz czterech bramkarzy. Po zakończeniu rozgrzewki indywidualnie trenowali Radovan Pankov i Juergen Elitim, wracający do pełnej sprawności po urazach. Pozostali piłkarze byli do pełnej dyspozycji sztabu szkoleniowego, w tym dwóch młodych zawodników z trzecioligowych rezerw – Samuel Kovacik oraz Jan Leszczyński.







Taktyczna rewolucja w drodze

Już na pierwszych zajęciach było widać, że Marek Papszun nie zamierza tracić czasu. Wiele wskazuje na to, że będzie dążył do jak najszybszego przestawienia zespołu na grę w systemie z trzema środkowymi obrońcami – tym samym, który przez lata był znakiem firmowym Rakowa Częstochowa.







fot. Woytek / Legionisci.com





Lista zawodników obecnych na pierwszym treningu Legii w 2026 roku

Bramkarze (4):

Wojciech Banasik (19 l.)

Gabriel Kobylak (23 l.)

Marcel Mendes-Dudziński (20 l.)

Kacper Tobiasz (23 l.)



Obrońcy (9):

Artur Jędrzejczyk (38 l.)

Patryk Kun (30 l.)

Radovan Pankov (30 l.)

Kamil Piątkowski (25 l.)

Arkadiusz Reca (30 l.)

Rúben Vinagre (26 l.)

Petar Stojanović (30 l.)

Paweł Wszołek (33 l.)

Jan Leszczyński (18 l.)



Pomocnicy (12):

Rafał Augustyniak (32 l.)

Wahan Biczachczjan (26 l.)

Kacper Chodyna (26 l.)

Claude Gonçalves (31 l.)

Juergen Elitim (26 l.)

Henrique Arreiol (20 l.)

Bartosz Kapustka (29 l.)

Samuel Kovacik (18 l.)

Damian Szymański (30 l.)

Wojciech Urbański (20 l.)

Kacper Urbański (21 l.)

Jakub Żewłakow (19 l.)



Napastnicy (3):

Antonio Čolak (32 l.)

Ermal Krasniqi (27 l.)

Mileta Rajović (26 l.)



Nieobecni: Steve Kapuadi (Puchar Narodów Afryki), Jean-Pierre Nsame (kontuzja), Marco Burch (odejdzie z klubu).



Plan na najbliższe dni:

Wtorek – godz. 11:00 i 17:00: treningi

Środa – godz. 11:00: trening

Czwartek – godz. 11:00: trening

Piątek – godz. 12:00: sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Sobota – wylot na 13-dniowe zgrupowanie do Hiszpanii











