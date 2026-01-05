Nowe otwarcie. Trening Legii pod wodzą Marka Papszuna

Marek Papszun - fot. Woytek / Legionisci.com
W niedzielę piłkarze Legii Warszawa wrócili z urlopów do stolicy i po południu zameldowali się w ośrodku treningowym w Urszulinie. Był to dzień organizacyjny, ale i symboliczny - drużyna poznała nowy sztab szkoleniowy, odbyły się spotkania z dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem. Marek Papszun przedstawił zawodnikom założenia na najbliższe tygodnie oraz plan na rundę rewanżową. 

Całości z bliska przyglądał się Marcin Herra, który decyzją Dariusza Mioduskiego otrzymał dodatkowe kompetencje związane z codziennym zarządzaniem klubem.


Poniedziałkowe przedpołudnie upłynęło pod znakiem standardowych badań medycznych i testów wytrzymałościowych. Pierwszy właściwy trening pod wodzą nowego szkoleniowca rozpoczął się o godzinie 17. Zimowa aura nie sprzyjała pracy – termometry pokazywały około minus pięciu stopni, a wiatr potęgował chłód – jednak podgrzewana płyta boiska w LTC stanęła na wysokości zadania. Marek Papszun zarządził dynamiczne wejście w zajęcia: krótka przebieżka, szybkie tempo i niemal natychmiast przejście do ćwiczeń z piłkami.


 


Nowe twarze w sztabie

W sztabie szkoleniowym pojawiło się kilka nowych twarzy. Trenerem przygotowania fizycznego został Michał Garnys, dotychczasowy współpracownik Papszuna z Rakowa Częstochowa. Nowością w realiach Legii był także fakt, że pierwszy trener zwracał się do piłkarzy w języku polskim – ostatnio była to norma w czasach Czesława Michniewicza. Bardzo aktywny był główny asystent Artur Węska, który z kolei instruował zawodników po angielsku. Parametry piłkarzy na bieżąco analizował Łukasz Cebula, który wraz z Maciejem Krzymieniem będzie pracował w roli analityka.

W części rozgrzewkowej z piłkami czynny udział brali także Inaki Astiz oraz Marek Wasiluk. Osobno, z czwórką bramkarzy, pracował nowy trener golkiperów Maciej Kowal, który zastąpił zwolnionego Arkadiusza Malarza. Jego asystentem został Paweł Szajewski. Z boku zajęciom przyglądał się Paweł Frelik – trener mentalny, z którym Marek Papszun współpracuje od lat.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 24 zawodników z pola oraz czterech bramkarzy. Po zakończeniu rozgrzewki indywidualnie trenowali Radovan Pankov i Juergen Elitim, wracający do pełnej sprawności po urazach. Pozostali piłkarze byli do pełnej dyspozycji sztabu szkoleniowego, w tym dwóch młodych zawodników z trzecioligowych rezerw – Samuel Kovacik oraz Jan Leszczyński.


Taktyczna rewolucja w drodze

Już na pierwszych zajęciach było widać, że Marek Papszun nie zamierza tracić czasu. Wiele wskazuje na to, że będzie dążył do jak najszybszego przestawienia zespołu na grę w systemie z trzema środkowymi obrońcami – tym samym, który przez lata był znakiem firmowym Rakowa Częstochowa.


trening Henrique Arreiol
fot. Woytek / Legionisci.com


Lista zawodników obecnych na pierwszym treningu Legii w 2026 roku

Bramkarze (4):
Wojciech Banasik (19 l.)
Gabriel Kobylak (23 l.)
Marcel Mendes-Dudziński (20 l.)
Kacper Tobiasz (23 l.)

Obrońcy (9):
Artur Jędrzejczyk (38 l.)
Patryk Kun (30 l.)
Radovan Pankov (30 l.)
Kamil Piątkowski (25 l.)
Arkadiusz Reca (30 l.)
Rúben Vinagre (26 l.)
Petar Stojanović (30 l.)
Paweł Wszołek (33 l.)
Jan Leszczyński (18 l.)

Pomocnicy (12):
Rafał Augustyniak (32 l.)
Wahan Biczachczjan (26 l.)
Kacper Chodyna (26 l.)
Claude Gonçalves (31 l.)
Juergen Elitim (26 l.)
Henrique Arreiol (20 l.)
Bartosz Kapustka (29 l.)
Samuel Kovacik (18 l.)
Damian Szymański (30 l.)
Wojciech Urbański (20 l.)
Kacper Urbański (21 l.)
Jakub Żewłakow (19 l.)

Napastnicy (3):
Antonio Čolak (32 l.)
Ermal Krasniqi (27 l.)
Mileta Rajović (26 l.)

Nieobecni: Steve Kapuadi (Puchar Narodów Afryki), Jean-Pierre Nsame (kontuzja), Marco Burch (odejdzie z klubu).

Plan na najbliższe dni:
Wtorek – godz. 11:00 i 17:00: treningi
Środa – godz. 11:00: trening
Czwartek – godz. 11:00: trening
Piątek – godz. 12:00: sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki
Sobota – wylot na 13-dniowe zgrupowanie do Hiszpanii


Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej relacji z piątkowego sparingu i codziennych raportów z obozu w Mijas!


tagi:
Komentarze (8)

na głównym foto widać że Marek nie wylewa za kołnierz - 43 minuty temu, *.vodafone-ip.de

niech pije, mi nie przeszkadza - ważne aby trafił z formą na pierwsze mecze i je wygrał

odpowiedz
Aqq - 44 minuty temu, *.media.pl

Wszystko fajnie ale z taką kadrą to on nic nie ugra mimo dobrych chęci. Kibicuje Legii od 27 lat ale tak bezjajowego składu nie pamiętam. Kto tu w ogóle jest liderem? Kto ma strzelać gole. Nic dziwnego że drużyna idzie po najgorszy wynik w historii klubu

odpowiedz
Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.193.185

Czuję, że w tym sezonie otrzemy się o majstra ale czegoś zabraknie. Gdyby nie te 3 punkty stracone u siebie z Termaliką…

odpowiedz
SŁAWEK(L) - 45 minut temu, *.play-internet.pl

@Wyrwikufel: i z Piastem, remis z Arką, pozostaje nam walka o 4-5 miejsce i to będzie w obecnej sytuacji ,,mistrzostwo"

odpowiedz
Osioł Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Brawo Marcin, trzymaj ich wszystkich za jaja. 👏👏👏

odpowiedz
BiczBoży - 1 godzinę temu, *.play.pl

QR.......a, trzymam kciuki👍👍👍

odpowiedz
Korda - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Zaczyna to wyglądać na w pełni zrozumiałe zarządzanie drużyna. Eliminacja tych co zawiedli, pomniejszenie kadry ze względu na finanse jak i brak innych rozgrywek poza ekstraklasa. Zobaczymy co ten Papszun poukłada a wyniki jego pracy zaczniemy oceniać na koniec sezonu

odpowiedz
Ole - 36 minut temu, *.orange.pl

@Korda: trochę szybko byś chciał oceniać , jest taki burdel że daj chlopowi chociaż rok na swój pomysł

odpowiedz
