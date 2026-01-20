Biblioteka legionisty: Biało-czerwoni część 7 (334)

W minionym roku ukazała się siódma część serii "Biało-czerwoni" z wydawnictwa GiA, poświęcona dziejom piłkarskiej reprezentacji Polski. Najnowsza pozycja obejmie lata 2016-2025 i wydana została mniej więcej po dziesięciu latach od poprzedniej części tej serii.

To okres, który zapamiętamy przede wszystkim dzięki występowi kadry prowadzonej przez Adama Nawałkę na Euro 2016, podczas którego Polacy dotarli do ćwierćfinału i z gry o strefę medalową odpadli dopiero po pamiętnych rzutach karnych. W opisywanym okresie Polacy trzykrotnie grali na mistrzostwach Europy, dwukrotnie na mistrzostwach świata. Ponadto w Katarze, po raz pierwszy od 1986 roku, nasza reprezentacja wyszła z grupy na Mundialu.









W książce znajdziemy także informacje nt. kwalifikacji do wszystkich ww. turniejów, meczów Ligi Narodów, baraży czy spotkań towarzyskich. Całość jest okraszona licznymi fotografiami. Każde ze spotkań jest dokładnie udokumentowane, autorzy wyciągają tradycyjnie ciekawostki statystyczne. Zamieszczono także spis wszystkich meczów reprezentacji Polski od 1921 roku - do spotkania z Finlandią w Helsinkach, 10 czerwca 2025 roku, które było 901. oficjalnym spotkaniem naszej kadry.



Autorzy przygotowali także listę wszystkich rywali, z którymi mierzyła się nasza kadra, a także (alfabetycznie) nazwiska wszystkich reprezentantów Polski, z ich aktualnym bilansem. Nie mogło zabraknąć informacji nt. selekcjonerów, jak również wielu statystyk dotyczących meczów, stażu, bramek, bramkarzy itd. Wszyscy, który znają tę serię, wiedzą czego można się po niej spodziewać. Książka do kupienia w księgarni internetowej wydawnictwa GiA.



Tytuł: Biało-czerwoni część 7 (tom 72)

Autor: Andrzej Gowarzewski, Jakub Michalak, Bożena Lidia Szmel, Jerzy Cierpiatka, Piotr Domański, Andrzej Markowski, Kazimierz Romaniec, Mariusz Zieliński

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 288

Cena okładkowa: 79 zł



