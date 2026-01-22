Termin meczu z Wisłą

Ustalono terminarz 22. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Wisłą Płock. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 21 lutego o godz. 20:30.
Terminy najbliższych meczów Legii:
01.02. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Korona Kielce
07.02. (SO) g. 14:45 Arka Gdynia - Legia Warszawa
13.02. (PT) g. 20:30 GKS Katowice - Legia Warszawa
21.02. (SO) g. 20:30 Legia Warszawa - Wisła Płock
Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.
Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:
- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii
- mecze reprezentacji Polski
- nawigację do lokalizacji meczu
Decydujcie, co chcecie widzieć!
Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.
Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!
Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.