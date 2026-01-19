Badminton

Legia Warszawa 7-0 Śląsk Wrocław

2026-01-19 | Mateusz Golas - fot. Bodziach
Bodziach
Dziś w klubie Lavo w Józefosławiu rozegrane zostało spotkanie ekstraligi badmintona, w którym Legia Warszawa pokonała Śląsk Wrocław 7-0. Legioniści mają na swoim koncie komplet, trzech wygranych. Dziś nasz zespół miał kilka zaciętych pojedynków. 

Mecz Mateusza Golasa z Leo Van Gyselem trwał 60 minut, z tym, że spotkanie przerwano na kilka minut po rozlaniu napoju na parkiet podczas jednej z przerw. Mateusz zaś zwyciężył 15-11, 14-15, 15-14. 43 minuty trwał deblowy mecz Zuzanny Jankowskiej i Aleksandry Węsławicz z Wiktorią Adamek i Leną Makowską. W decydującym, trzecim secie, legionistki zwyciężyły 15-14.


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w Józefosławiu z Unią Bieruń - w poniedziałek, 2 lutego.


Legia Warszawa 7-0 WKS Śląsk Wrocław bonabanco
1-0 Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki - Bartosz Gałązka/Leo Van Gysel 15-9, 15-7
2-0 Zuzanna Jankowska/Aleksandra Węsławicz - Wiktoria Adamek/Lena Makowska 15-14, 12-15, 15-14
3-0 Dominik Kwinta - Maksimilian Danielak 15-12, 15-7
4-0 Jessica Orzechowicz - Hanna Wylęga 15-2, 15-3
5-0 Zuzanna Jankowska - Lena Makowska 15-3, 15-9
6-0 Mateusz Golas - Leo Van Gysel 15-11, 14-15, 15-14
7-0 Adrian Krawczyk/Jessica Orzechowicz - Maksymilian Danielak/Wiktoria Adamek 15-10, 15-8



Mateusz Golas,badminton
fot. Bodziach
Mateusz Golas,badminton
fot. Bodziach



badminton,Zuzanna Jankowska,Aleksandra Węsławicz
fot. Bodziach
Jessica Orzechowicz,badminton
fot. Bodziach
badminton,Dominik Kwinta
fot. Bodziach
Mateusz Golas,badminton
fot. Bodziach


