Termin meczu z Jagiellonią

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com

Ustalono terminarz 23. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 marca o godz. 14:45.

Terminy najbliższych meczów Legii:

07.02. (SO) g. 14:45 Arka Gdynia - Legia Warszawa

13.02. (PT) g. 20:30 GKS Katowice - Legia Warszawa 

21.02. (SO) g. 20:30 Legia Warszawa - Wisła Płock

01.03. (ND) g. 14:45 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa


W Kalendarzu Legionisty


Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.

Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:
- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii
- mecze reprezentacji Polski
- nawigację do lokalizacji meczu

Decydujcie, co chcecie widzieć!
Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.

Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!
Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.

Kalendarz Legionisty




tagi:
