Kolenda i Pluta w szerokiej kadrze reprezentacji

Michał Kolenda oraz Andrzej Pluta znaleźli się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na zbliżające się mecze w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Rywalami Polaków będą Łotysze, a mecze odbędą się 27 lutego w Rydze oraz 1 marca w Gdyni. Igor Milicić wybierze z 30-osobowej kadry ścisły skład, który zmierzy się z Łotwą.

Szeroki skład reprezentacji Polski

Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga (Hiszpania)), Aleksander Dziewa (Benfica Lizbona (Portugalia)), Jakub Garbacz (Arka Gdynia), Tomasz Gielo (King Szczecin), Daniel Gołebiowski (Stal Ostrów Wielkopolski), Jerrick Harding (Rytas Wilno (Litwa)), Grzegorz Kamiński (Dziki Warszawa), Łukasz Kolenda (Rostock Seawolves (Niemcy)), Michał Kolenda (Legia Warszawa), Błażej Kulikowski (Śląsk Wrocław), Jordan Loyd (Efes Stambuł (Turcja)), Kamil Łączyński (Arka Gdynia), Andrzej Mazurczak (Zastal Zielona Góra), Michał Michalak (Anwil Włocławek), Igor Milicić (Delaware Blue Coats (USA)), Jakub Nizioł (Śląsk Wrocław), Dominik Olejniczak (Derthona Tortona (Włochy)), Kuba Piśla (GTK Gliwice), Andrzej Pluta (Legia Warszawa), Mateusz Ponitka (BK Stambuł (Turcja)), Jakub Schenk (Trefl Sopot), Michał Sokołowski (SK Izmir Turcja)), Tymoteusz Sternicki (Śląsk Wrocław), Mateusz Szlachetka (Twarde Pierniki Toruń), Jakub Szumert (Zastal Zielona Góra), Jakub Urbaniak (Śląsk Wrocław), Mikołaj Witliński (Trefl Sopot), Szymon Zapała (Trefl Sopot), Jarosław Zyskowski (Arka Gdynia), Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin).



