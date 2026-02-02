Legia Warszawa 7-0 Unia Bieruń

W meczu z Unią Bieruń, nasi gracze wszystkich siedem spotkań rozstrzygnęli na swoją korzyść w dwóch setach.
Legia Warszawa 7-0 UKS Unia Bieruń
Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki - Mikołaj Morawski/Wiktor Trecki 15-6, 15-10 (16 min.)
Paulina Cybulska/Kornelia Marczak - Julia Piwowar/Kinga Stokfisz 15-9, 15-8 (17 min.)
Dominik Kwinta - Szymon Stokfisz 15-7, 15-14 (32 min.)
Mateusz Golas - Sebastian Pinkowicz 15-5, 15-3 (23 min.)
Kaloyana Nalbantova - Alicja Syrek 15-11, 15-9 (23 min.)
Jessica Orzechowicz - Wiktoria Kaletka 15-9, 15-8 (18 min.)
Adrian Krawczyk/Kornelia Marczak - Jakub Melaniuk/Julia Piwowar 15-9, 15-11 (25 min.)
Aktualna tabela ekstraligi:
1. SKB Litpol-Malow Suwałki 5-0, 29:6
2. Legia Warszawa 4-0, 26:2
3. WWL Badminton Marcovia Marki 4-0, 23:5
4. UKS Unia Bieruń 2-2, 15:13
5. WKS Śląsk Wrocław 2-3, 12:23
6. UKS Hubal Białystok 1-3, 11:17
7. KU AZS UM Łódź 1-3, 10:18
8. OSSM-SMS Białystok 1-4, 10:25
9. KS Badminton Kobierzyce 0-5, 4:31