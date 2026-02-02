Legia Warszawa 7-0 Unia Bieruń

REKLAMA

W spotkaniu 5. kolejki ekstraligi badmintona, Legia Warszawa pokonała w Józefosławiu drużynę Unii Bieruń 7-0. Legioniści są wciąż niepokonani w sezonie 2025/26 - nasz zespół, który po kilkuletniej przerwie znów występuje w ekstralidze badmintona, ma na swoim koncie 4 zwycięstwa.

W meczu z Unią Bieruń, nasi gracze wszystkich siedem spotkań rozstrzygnęli na swoją korzyść w dwóch setach.



Legia Warszawa 7-0 UKS Unia Bieruń

Adrian Krawczyk/Szymon Ślepecki - Mikołaj Morawski/Wiktor Trecki 15-6, 15-10 (16 min.)

Paulina Cybulska/Kornelia Marczak - Julia Piwowar/Kinga Stokfisz 15-9, 15-8 (17 min.)

Dominik Kwinta - Szymon Stokfisz 15-7, 15-14 (32 min.)

Mateusz Golas - Sebastian Pinkowicz 15-5, 15-3 (23 min.)

Kaloyana Nalbantova - Alicja Syrek 15-11, 15-9 (23 min.)

Jessica Orzechowicz - Wiktoria Kaletka 15-9, 15-8 (18 min.)

Adrian Krawczyk/Kornelia Marczak - Jakub Melaniuk/Julia Piwowar 15-9, 15-11 (25 min.)





Aktualna tabela ekstraligi:

1. SKB Litpol-Malow Suwałki 5-0, 29:6

2. Legia Warszawa 4-0, 26:2

3. WWL Badminton Marcovia Marki 4-0, 23:5

4. UKS Unia Bieruń 2-2, 15:13

5. WKS Śląsk Wrocław 2-3, 12:23

6. UKS Hubal Białystok 1-3, 11:17

7. KU AZS UM Łódź 1-3, 10:18

8. OSSM-SMS Białystok 1-4, 10:25

9. KS Badminton Kobierzyce 0-5, 4:31