Wyniki 18. kolejki Ekstraklasy

Rozegrano mecze 18. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli nadal plasuje się Eurobus Przemyśl, który ma aż 9 punktów przewagi nad Piastem Gliwice. Legia zajmuje aktualnie 9. miejsce.

Kolejne ligowe mecze odbędą się w weekend 14-15 lutego. 


 



18. kolejka:
Rekord Bielsko-Biała 9-3 Ruch Chorzów Futsal
Widzew Łódź 4-4 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Red Dragons Pniewy 3-4 FC Toruń
Piast Gliwice 6-0 Śląsk Wrocław
AZS UŚ Katowice 2-3 Futsal Świecie
Constract Lubawa 9-2 (6-1) Legia Warszawa
Eurobus Przemyśl 10-3 Futsal Leszno 

Dreman Opole Komprachcice - BSF Bochnia (przełożony)


Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy




