Raport kartkowy przed meczem z GKS-em

Rafał Augustyniak będzie pauzował w meczu 21. kolejki Ekstraklasy z GKS-em Katowice z powodu czterech żółtych kartek. Zagrożeni pauzą są Bartosz Kapustka, Ermal Krasniqi, Radovan Pankov, Kamil Piątkowski, Damian Szymański, Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 13 lutego, o godz. 20:30.









Żółte kartki legionistów w lidze:

5 - Petar Stojanović

4 - Rafał Augustyniak*

3 - Bartosz Kapustka, Ermal Krasniqi, Radovan Pankov, Kamil Piątkowski, Damian Szymański, Wojciech Urbański

2 - Steve Kapuadi, Patryk Kun, Arkadiusz Reca

1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow





Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski





* - pauza



