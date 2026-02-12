Raport kartkowy przed meczem z GKS-em

Rafał Augustyniak będzie pauzował w meczu 21. kolejki Ekstraklasy z GKS-em Katowice z powodu czterech żółtych kartek. Zagrożeni pauzą są Bartosz Kapustka, Ermal Krasniqi, Radovan Pankov, Kamil Piątkowski, Damian Szymański, Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.
Spotkanie odbędzie się w piątek, 13 lutego, o godz. 20:30.
Żółte kartki legionistów w lidze:
5 - Petar Stojanović
4 - Rafał Augustyniak*
3 - Bartosz Kapustka, Ermal Krasniqi, Radovan Pankov, Kamil Piątkowski, Damian Szymański, Wojciech Urbański
2 - Steve Kapuadi, Patryk Kun, Arkadiusz Reca
1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski
* - pauza