Wyniki 21. kolejki Ekstraklasy. Legia przedostatnia

Zakończyła się 21. kolejka Ekstraklasy. W prestiżowym dla regionu meczu pomiędzy Radomiakiem i Koroną lepsi okazali się kielczanie. W Katowicach Legia zremisowała z GKS-em. W sobotę w starciach Cracovii z Jagiellonią i Zagłębia z Rakowem padły bezbramkowe remisy. W Płocku doszło do niespodzianki - Widzew pokonał Wisłę i odskoczył w tabeli Legii.

Frederique - 41 minut temu, *.play.pl DRAMAT! Wstyd na całą Polskę. odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play.pl TBB prowadzi 1-0 z żabolami - SAMI PRZECIWKO WSZYSTKIM !! odpowiedz

Ż - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Papszun zaczął gotować powoli Legię odpowiedz

Januszek - 11 godzin temu, *.100.170 Spokojnie jeszcze bedziemy w pucharach grali , zelazna kasa zostala wlasnie otwarta , PDK



Pierwsze efeky juz najblizszym meczu z Wisla Plock odpowiedz

Nie wiem jak mamy wygrac to mistrzostwo ? - 16 godzin temu, *.centertel.pl Dekretem wladz ligi ? odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl Przegonić Papszuna z Łazienkowskiej i póki jest okienko transferowe sprowadzić specjalistę od utrzymywania drużyn w Ekstraklasie, czyli Ojrzyńskiego. Smerf maruda z Tarchomina tego nie ogarnia, nigdy nie był w takiej sytuacji, że musiał dźwigać presję obrony przed spadkiem i widać, że jest już spanikowany zaistniałą sytuacją. odpowiedz

Szpic - 15.02.2026 / 19:36, *.play.pl Po dzisiejszych meczach jest już jasne że Legia w tym sezonie optymistycznie zakładając może liczyć maksymalnie na 9 miejsce (oby tylko się udało ogarnąć ten bajzel). odpowiedz

Żołądź - 15.02.2026 / 20:12, *.plus.pl @Szpic: To już 100 razy lepiej Pogoń Grodzisk z młodzikami Legii na czele zagrali z Wisłą Kraków, hey⭐️ odpowiedz

Wolfik - 15.02.2026 / 13:43, *.play.pl Trzeba oswajać się z myślą o spadku. Ta drużyna nie udźwignie walki o utrzymanie. Być może odpowiednia reakcja po zwolnieniu rumuńskiego dywersanta (czytaj. zatrudnienie trenera z doświadczeniem ligowym a nie miłego asystenta) spowodowałoby, że mielibyśmy te kilka punktów więcej i inną pozycję przed sezonem wiosennym. Ten czas bezpowrotnie zmarnowano. I prawdopodobnie nasz spadek się dopełnił.



Legii są potrzebni rzemieślnicy, nie artyści. W miarę solidni ligowy wyjadacze. Taka Lechia Gdańsk przed sezonem była pewniakiem do spadku i jeszcze bagaż ujemnych punktów. Ale trener (solidny) potrafił z tymi zawodnikami zrobić cuda. Bez transferów za miliony euro. I w jakim miejscu są teraz?



To będzie sezon historyczny. To będzie sezon, który odznaczy się na klubie przez długie następne lata. To co zrobił Mioduski i cały zarząd to jest coś niewyobrażalnego. I jednoczesne tak typowe dla "januszy biznesu" w kraju nad Wisła.... odpowiedz

Eddie - 15.02.2026 / 19:58, *.play.pl @Wolfik:

oby to nie był tylko sezon histeryczny panie kolego odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 15.02.2026 / 11:19, *.co.uk Liga nam odjechala! Od czasow Lesnodorskiego w mentalnosci Mioduskiego nic sie nie zmienilo.. na jesieni grac piach w lidze liczac ze duzej straty do czolowki nie bedzie, robic kase w europejskich pucharach a wiosna gonic lige (jakby sie jeszcze udalo zrobic zimowa wyprzedaz to juz wogole pelnia szczescia!). Ekstraklasa sie jednak mocno zmienila, wyrosla nam duza konkurencja. W dodatku nasza konkurencja potrafi znacznie sprawniej operowac swoimi finansami, czytaj wydawac kase z pozytkiem zamiasy przepalac miliony w kazdym sezonie jak ma to miejsce w Legii!!! Chce wierzyc ze sie utrzymamy bo stac nas na to.. ale nie wiem czy sie uda.. kazdy teraz bedzie sie jeszcze bardziej na nas mobilizowal niz zwykle, z ta roznica ze teraz procz ambicji i woli woli walki nasi rywale prawie w komplecie wystawia tez jakosc.. wyjatkiem moze tu byc Bruk-Bet ale tam akurat tradycyjnie zbieramy w czape, wiec to niewielkie pocieszenie.. Problem Legii jest taki, ze ludzie w gabinetach nie rozumieja srodowiska w jakim sie obracaja. To juz nie jest Liga ktorej wizytowka byla Legia i jej gra w pucharach.. teraz prawie kazdy cos w tej lidze chce ugrac a apetyt na puchary i laczenie ich z gra w lidze jest obecny w wielu osrodkach. Niektorzy potrafia to robic juz teraz, inni chca sie sprawdzic i to na powaznie.. a u nas? U nas druzyne w kluczowym momencie sezonu prowadzi Astiz, ktory nigdy na tym stanowisku nie powinien sie znalezc! Sila rzeczy zawalil wszystko: i lige i puchary!

Pare dni temu w kontekscie transferu Adamskiego wyczytalem ze Legia szantazowala Pogon Grodzisk zabraniem swoich zawodnikow jesli ten napastnik do nas nie trafi.. czy tak sie traktuje kluby satelickie??? Kto w przyszlosci bedzie chcial z nami wspolpracowac? Jednoczesnie slysze ze jesli Kapuadi odejdzie z Legii to 35% kwoty transferu ma trafic do Wisly Plock!!! Serio???? Czy decydenci w Legii maja choc troche rozumu???

Syf na kazdym kroku.. Herra zatrudniony z klucza politycznego (zgaduje, bo specjalista sportowy z niego zaden!). Mioduski opowiada o Lidze Mistrzow i ewentualnej sprzedazy Legii za 200 mln euro..

Szczerze mowiac nie wiem gdzie zaczac.. moze od przetransportowania Mioduskiego do zakladu zamknietego, on i tak nie ma kontaktu ze swiatem! Nie wiem tylko czy to teraz pomoze uratowac lige.. odpowiedz

Żołądź - 15.02.2026 / 11:49, *.plus.pl @Kajtus Czarodziej: Legia była by w innym miejscu jeszcze jak rok temu przez Puchar Polski awansowali do europejskich pucharów I po cholere było zwalniać Goncalo Feio on już miał plan na Legie było to widać w Pucharze Polski gdzie Legia była bezsprzecznie lepsza od Pogoni ale zadufany Mioduski chciał więcej zatrudniając Yordanescu i to go zgubi, wcześniej zwolnił Runjaicia zbyt pochopnie, on Legie zepchnie z ekstraklasy jeśli ktoś nie powstrzyma tego typa i nie odkupi od niego a propos tego czemu bogaty warszawiak nie kupi Legii czy Legia ma tylko kibiców a nie może mieć właściciela z Warszawy, tu leży problem. odpowiedz

Mateusz z G. - 15.02.2026 / 09:52, *.246.25 Wszystko się zgadza. Kupony poszły. odpowiedz

gruby - 15.02.2026 / 08:19, *.vectranet.pl Trzeba przyjść licznie na mecz z Wisłą Płock i pokazać ,że jesteśmy prawdziwymi kibicami. Właśnie teraz kiedy ważą się losy Legii i przyszłość. Nie sztuką być kibicem w dobrych czasach. Właśnie teraz musimy zrobić najlepszy doping i pomóc Legii w przełamaniu. Ten mecz musimy wygrać. Remis będzie jak porażka i prawdopodobnie autostrada do 1 ligi. odpowiedz

Adam - 15.02.2026 / 09:18, *.autocom.pl @gruby: i na koniec chóralnie zaśpiewać przebój z Gdyni 😜 odpowiedz

Żołądź - 15.02.2026 / 10:36, *.plus.pl @gruby: Trzeba przyjść licznie bo Legia ma najwięcej reprezentantów i byłych Polski i trzeba im pomóc albo bardziej stresować, powiem tak tu nie trenerzy są winni tylko piłkarzyki galacticos jak kiedyś w Realu Madryt bo było za dużo liderów i nie mogli sprostać jedynie Barcelonie, w Legii natomiast nie mogą sprostać wszystkim, jak by grali w różnych klubach w ekstraklasie podejrzewam że byliby na solidnym poziomie a w Legii to myślą że się samo za nich wygra, Piątkowski, Szymański, Reca,Urbański jeszcze nie wiedzą jak grać dalej Augustyniak, Kapustka, Wszołek, Kun I stary Jędza im trza pomagać tym ludojadom. odpowiedz

Mariol - 15.02.2026 / 07:56, *.wanadoo.fr Może Legia powinna kupować mecze,jak wygrać nie mogą?Widzew kupił z Płockiem. odpowiedz

Lolo - 15.02.2026 / 08:34, *.plus.pl @Mariol: Matoł odpowiedz

MarioL - 15.02.2026 / 11:04, *.wanadoo.fr @Lolo: To ty jesteś. odpowiedz

Mariol - 15.02.2026 / 07:52, *.wanadoo.fr No niestety spadamy z ekstraklasy.Nie ma dobrych piłkarzy,trener też słaby,o dyrektorach i właścicielu nawet nie ma co wspominać. odpowiedz

Żołądź - 15.02.2026 / 10:41, *.plus.pl @Mariol: Baranie ani trener słaby ani piłkarzyki tylko w h...a kibiców robią 9 reprezentantów im to lata czy Legia spadnie bo większość jest za Widzewem albo Legie ma w du...e. odpowiedz

Mariol - 15.02.2026 / 13:54, *.wanadoo.fr @Żołądź: Baranie jak by nie byli słabi,razem ze słabym trenerem to by z ligi nie lecieli.Wiekszosc nie może być za Widzewem baranie. odpowiedz

Żołądź - 15.02.2026 / 18:36, *.plus.pl @Mariol: Baranie policz który zespół ma więcej reprezentantów byłych i obecnych od Legii, żaden to w jakim sensie są słabi, k... jakby im się bardziej chciało biegać za piłką to by nie przegrywali, przed sezonem tacy jak Piątkowski, Reca, Szymański, Urbański do tego Augustyniak, Kapustka, Kun, Wszołek, stary Jędza dobry wyrobnik Weisshauft z 2 bundesligi i Rajović i Colak za Guala i Alfarelle i ktoś by ich spuszczał, oni sami się spuszczają i tu ani Yordanescu ani Papszun ani Feio ani Siemieniec nic by nie zrobili jak baranom nie chce się biegać a będą pier...lić o mentalu jakby byli młodzieżowcami, kibice dobrze ich znają wstyd komu powiedzieć. 💩 odpowiedz

Exodus - 15.02.2026 / 02:05, *.t-ipconnect.de Jeśli z tą Wisłą nie wygramy u siebie, z którą Widzew wygrał na wyjeździe będąc w takiej samej d e jak my, to obawiam się, że pomimo dalszych 12 kolejek niestety spadniemy. Stawka już nam odjeżdża, a mamy mecz więcej. Porażka z Wisłą to będzie mentalny gwóźdź do trumny. odpowiedz

Legiak83 - 14.02.2026 / 23:10, *.79.53 Kurde jak nie zaczniemy wygrywać od meczu z Wisłą to powoli możemy zapomnieć o 4 miejscu i pucharach.. odpowiedz

Olo - 15.02.2026 / 00:00, *.play.pl @Legiak83: O czym? :-D Pijany? odpowiedz

Żołądź - 15.02.2026 / 00:16, *.plus.pl @Legiak83: Zapomnieć o ekstraklasie 😁 odpowiedz

Lelek - 15.02.2026 / 01:28, *.centertel.pl @Legiak83: Na prawdę wierzysz w jakiekolwiek puchary? odpowiedz

eee - 15.02.2026 / 01:54, *.play.pl @Legiak83: chyba o ekstraklasie... odpowiedz

Exodus - 15.02.2026 / 02:16, *.t-ipconnect.de @Legiak83: Kolego. Puchary przegraliśmy w trzech pierwszych meczach po przerwie. Cudem będzie pierwsza dziesiątka, choć uważam, że niestety będziemy walczyć o utrzymanie w 5-6 drużyn. Niestety, niektóre z nich właśnie się przełamały... odpowiedz

Salt - 15.02.2026 / 06:56, *.autocom.pl @Legiak83: kurde, a co z mistrzostwem? Już nieaktualne? Przecież Hera ma przepis na mistrzostwo. Niech go w końcu da Papszunowi😜 odpowiedz

Tylko Legia - 15.02.2026 / 07:49, *.play.pl @Legiak83: nie wiem co ale jakbyś zobaczył sezon 21/22 i zrozumiał bukmachera wiedziałbyś że szans na 4 miejsce nie mamy, a korporacje zawsze robią pozory i ci wmówią nie w taki to w inny sposób że awans na 4 miejsce jest możliwy, później powiedzą nie daliśmy rady ale za rok...itd. odpowiedz

Żołądź - 15.02.2026 / 10:52, *.plus.pl @Tylko Legia: Legie to robią w ..uja grajki przecież 9 reprezentantów w Legii to widzewiaki lub Legie mają w trombce, jak Legia spadnie w innych klubach taki Urbański, Szymański, Reca, Piątkowski, Augustyniak, Wszołek, Kapustka, Kun będą trawę gryźć. Wstyd na całą Polskę. odpowiedz

Tarragona - 14.02.2026 / 22:29, *.orange.pl Wymowna gestykulacja Kapustki po golu i po interwencji Tobiasza...załamał ręce z nerwów że ten fajfus zawala nam mecz odpowiedz

Edek - 14.02.2026 / 23:02, *.79.26 @Tarragona: akurat w tym meczu to gdyby nie Kacperek to byśmy oklep zebrali. odpowiedz

(L) - 14.02.2026 / 23:50, *.play.pl @Edek: przecież on ani jednego strzału nie obronił jak coś leciało w bramkę to obrońcy ciałem zasłaniali bo wiedzą że ten nieudacznik wszystko wpuści a i tak gola zawalił... A wykopy od bramki to jakaś paranoja wszystko na straty koleś nie robi kompletnie nic a nawet przeszkadza odpowiedz

Korda - 15.02.2026 / 00:17, *.centertel.pl @Edek: jakby ten typ na linii miał jaja wychodzic do piłek to połowę bramek Legia straciła by mniej , a tak co dośrodkowanie to ten nieudacznik jest przyspawany do linni. Wyciągnij sobie statystyki jego długich podań, nie ma gorszego bramkarza w lidze jak ten gość. Patrz na całość a nie na kawałki, to jest najgorszy bramkarz w historii Legii praktycznie we wszystkich statystykach . Liczna meczy jakie gra sa tylko po to zeby wyciągnąć za niego jak największy hajs , a jak pójdzie za 1.5mln euro to juz bedzie świetny transfer. Przypominam ze Legia dostała za niego ofertr 1mln euro, i niech ta kwota pokaże ile on jest wart w tej lidze . Żadna z niego gwiazda, zwykły pet na bramce który jest mega mierny odpowiedz

pio - 15.02.2026 / 05:05, *.play.pl @Edek: buhehe piłeś chyba podczas meczu , najsłabsze ogniwo , zresztą od dawna , jest tragiczny odpowiedz

Donald Liebke - 14.02.2026 / 22:14, *.plus.pl Brawo Widzew, jeszcze tylko tylko Kurnik w łeb i Legia na czele jak odwrócimy tabelę🤣 odpowiedz

Sylwek do - 14.02.2026 / 22:11, *.orange.pl Życzę jutro Termalice 3pkt niech ten twór Mioduskiego będzie ostatni...może wreszcie coś do głowy tym cymbałom dojdzie odpowiedz

(L) - 14.02.2026 / 22:10, *.play.pl Widzę że Dobrzycki nawet sędziom zaczął płacić ewidentny karny dla Płocka a ten nic na varze to samo... odpowiedz

Sylwestrzak - 15.02.2026 / 01:40, *.205.3 @(L): wstydu nie macie odpowiedz

Gujana - 15.02.2026 / 07:01, *.autocom.pl @(L): karny? Przecież Wisła nie istniała w tym meczu. Tam mogło być nawet z 5:0 dla czerwonych. Trzy razy w idealnej sytuacji trafili w poprzeczkę, dwa razy zmarnowali sytuację sam na sam z bramkarzem. Zagrali na poziomie nie osiągalnym dla Legii. Tak, że ten... spadamy 😡 odpowiedz

Żołądź - 15.02.2026 / 11:00, *.plus.pl @Sylwestrzak: Czy ty myślisz że ci piłkarzyki pajacyki za Legie będą umierać, musieliby urodzić się w Warszawie a Mioduskiemu to dobrze bo za bardzo zadufał różnym środowiskom zamiatać zaufać Goncalo Feio bo po wygranym Pucharze Polski już miał na Legie plan było to widać i nie trzeba było tego psuć Yordaneskiem. odpowiedz

Żołądź - 15.02.2026 / 11:20, *.plus.pl @Gujana: Przecież to wiadomo tylko szkoda że przez brak ambicji pajączków nawet na spalonym nie potrafią złapać strzelca który atakuje na pograniczu spalonego i strzela, widać jak na dłoni. odpowiedz

Adrenalina - 14.02.2026 / 22:08, *.net.pl To chyba ten moment gdy sięgniemy dna :

Widzew opyla narciarzy, słonie odybia Hanysow I po ptokach będziemy na samym dnie. Nawet taki cudotwórcze jak Papszun nie pomoże tej bandzie nieudaczników. Przykre ale prawdziwe. 🙏 odpowiedz

misio - 14.02.2026 / 11:03, *.orange.pl Na S63 się pokręciło, młyn tańczy, śpiewa i macha wesoło szaliczkami, a staruszkowie i sektory rodzinne kręcą zadymy odpowiedz

Hanolo - 15.02.2026 / 07:04, *.autocom.pl @misio: kogo tutaj obchodzi radomska patologia? odpowiedz

Alan - 13.02.2026 / 20:21, *.t-mobile.pl FaRRmazoniarze pewnie znowu tylko z Nami dwumecz wygrają..... odpowiedz

Wołomin NR - 13.02.2026 / 21:15, *.orange.pl @Alan: ciągnij kichę paparuchu. odpowiedz

Peter - 14.02.2026 / 18:51, *.play-internet.pl @Alan: Na to sto procent. odpowiedz

Braveheart - 13.02.2026 / 17:51, *.toneticgroup.pl odpowiedz

Legia - 13.02.2026 / 15:28, *.31.17 GKS Katowice - Legia Warszawa 3:2

Ciężki mecz, zresztą jak i wszystkie pozostałe odpowiedz

Jasio - 13.02.2026 / 11:26, *.play.pl ⚽️⚽️⚽️Oby remis się udało ugrać!⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

